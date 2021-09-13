OnePlus Nord 2 爆炸｜又有手機驚傳有爆炸危機？OnePlus 在 7 月時發布的 Nord 2 5G 打著新一代平價 5G 機的旗號而來，因著簡約外型以及不俗的性價比而被受好評，然而上市僅兩個月時間就已經傳出三次電池爆炸新聞，令人不禁懷疑其內部電池可能存在設計問題。



OnePlus 旗下的 Nord 系列定位清晰，全為攻打中低價市場而生，上年度推出的首作 OnePlus Nord 5G 在同類型機種中有著更強的設計，靠性價比贏得不少 Fans 歡心，故 OnePlus 在 2021 年亦順理成章地推出了續作 OnePlus Nord 2 5G，稍早前亦在香港市場登陸，索價＄3498，同樣是屬於中價市場的 5G 選擇。

OnePlus Nord 2 5G 採用 6.43” 屏幕、5000 萬像素主鏡頭、Dimensity 1200 處理器、支援 5G 雙卡雙待，索價＄3,498 算是頗為抵玩（圖 OnePlus）

據悉 OnePlus Nord 2 5G 雖然未算大賣，但仍然有不少捧場客，本來預計在 10 月第二期消費券＄3000 派發時可以刺激另一輪銷情，然而近日傳出的爆炸起火醜聞或者會令人卻步？

最新一次 OnePlus Nord 2 5G 爆炸起火事件發生在上周 9 月 8 日，一位於印度新德里工作的 OnePlus 用戶 Gulati 突然感覺到外套溫度突然升高、故即時將其脫下，遂發現放在西裝內袋中的 OnePlus Nord 2 5G 已經起火，在不久後更發生爆炸。爆炸除了令 Gulati 的身體多處燒傷、甚至影響其聽覺及視覺外，其電池燃燒時產生的化學氣體更使他固有的呼吸道疾病發。

由Gulati 提供的 OnePlus Nord 2 5G 殘骸相片，明顯可見機背中央已燒至焦黑（圖 LetsGoDigital）

此次 Gulati 被波及的已經是 OnePlus Nord 2 5G 發售的兩個月內發生的三次爆炸事故，且「碰巧」全都是在印度市場發生。在第一次爆炸事故發生時，OnePlus 官方迅速聯絡了受害人並作出賠償，在一段指向「外力引起」的官方聲明後，網上的相關帖文已經刪除；而其後的第二次爆炸，則因受害人未有提供足夠證據而不了了之，但來到第三次，OnePlus 顯然就有點不幸，事關今次的受害人 Gulati 乃是一名律師。

在爆炸發生後，Gulati 不單快速地拍照存證，更在傳媒訪問時提供了醫生開具的醫療證明、以及在印度 Amazon 購買手機的單據，證明並非惡意做假 － 如此熟悉程序，難免會成為 OnePlus 不得不直面的問題。

雖然頻頻出現爆炸事故絕非好事，但 OnePlus 的反應算是相當迅速，據官方回應，他們在 9 月 9 日、即爆炸事件傳出後已經派員接觸 Gulati，然而 Gulati 暫時未同意讓 OnePlus 的工作人員對爆炸殘骸進行取證，故暫時未能定性事件的真確性以及處理 Gulati 的賠償事宜。

鋰電爆炸有跡可尋、專家教 4 招安全手機充電法門

除了 OnePlus Nord 2 5G 之外，手機／鋰電池產品發生爆炸／起火的事故其實時有聽聞，早前香港就曾經在4日內發生兩宗因家電短路而釀成的火災，致多人及寵物死傷。理工大學電機工程系教授鄭家偉早前接受《香港01》訪問時就提供了幾個安全貼士，各位在使用內含鋰電池的手機或家電時都可以參考👇👇👇

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同場加映：iPhone 13 將加大電量？發布前10大傳聞總集



雖然 Apple 等到 9 月 14 日才正式發表 iPhone 13 系列，但目前在網上已有大量有關新機功能、規格以及價格的傳聞流出，而且越臨近發布日期，消息就更為確切。

根據目前大部份的情報，新一代 iPhone 13 在設計上與 iPhone 12 的相差不大，依然會推出由 mini 至 Pro Max 四個不同規格的型號，不過在內裡除了採用更新一代的 Bionic A15 處理器之外，在拍攝以及屏幕顯示等多個範疇都會帶來升級，下圖告訴你 iPhone 13 十大重點👇👇👇

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