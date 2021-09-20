iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 發表外，網上用家的評價比較傾向認為不夠驚喜，特別是「Ｍ字額」瀏海只是縮小，並非完全消失，而且仍只有 Face ID，Touch ID 沒有在期望中回歸。但用家有沒有想過，為什麼 Android 已經有螢幕下鏡頭﹑開孔鏡頭等設計，但為什麼 Apple 仍要堅持「M字額」呢？



iPhone 13 仍有「M字額」

由 iPhone X 加入「M字額」開始，iPhone 的外型就沒有太多的改動，特別是「M字額」設計已連續保留多代，iPhone 13 也只是縮窄了20%，並沒有做出果迷期望的全屏設計。對比競爭對手的各款 Android 手機，已做出螢幕下鏡頭﹑打孔螢幕﹑屏下指紋等，因此iPhone 13保留「M字額」和只有 Face ID 的設計，難免被人批評技術過時。

外媒 The Verge 兩位編輯（Chaim Gartenberg、Sean Hollister），分析Apple保留 iPhone 13「M字額」和 Face ID 的3個原因，以及估計用家無論喜不喜歡「M字額」，未來也仍有一段時間會看到這個設計。

【1】Apple 放棄不了的 Face ID

iPhone 的「M字額」設計存在原因，當然是為了實現Face ID功能，不過在疫情下，Face ID 的方便程度大減，而 Apple 也只是改以密碼和 Apple Watch 的口罩解鎖方法解決，卻不滿足用戶要求的 Face ID 和 Touch ID 共存。兩名外媒編輯都認為 Face ID 非常好用，但也提出一個很多用家都有的疑問，就是 iPhone 13 為何不能如 iPad mini 和 iPad Air 一樣，電源按鈕整合 Touch ID。

【2】Face ID零件太多

Apple 為什麼不參考 Android 機做法，使用螢幕下鏡頭，Chaim 認為 Face ID 的零件太多，不只有幾個紅外線發射器和鏡頭，如採用 Galaxy S10 Plus 般的雙鏡頭打孔螢幕的話，iPhone將會打好幾個孔才足夠。

【3】粗邊框vs「M字額」

Sean 提出，Apple可以如Pixel 4一樣，用一個較粗的邊框取代「M字額」，不過Chaim反駁指，粗邊框感覺比「M字額」更差，「M字額」至少仍有左右兩邊空間顯示狀態欄，粗邊框會令螢幕上下平衡感更差。

👇👇外媒分析Apple保留「M字額」3大原因👇👇

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Apple副總裁 Greg Joswiak 曾表示，Apple 不會受其他品牌影響，為了去除「M字額」放棄 Face ID，在 iPhone 13 推出後也能了解到，Apple 目前仍未有足夠的技術，在 iPhone 的「M字額」上加入 Touch ID。同時，要 Apple 放棄 Face ID 也應該是天方夜譚，有鑑於硬件技術和平衡成本，用家期待的無「瀏海」iPhone 或螢幕下指紋 Touch ID，應該要再等多一段時間才能面世。

資料來源：The Verge

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