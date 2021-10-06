每年9﹑10月，都是發布新 iPhone 的大日子，除了 Apple 產品外，其實仍有很多值得留意和期待的新產品推出，如時隔 6 年再有大更新的 Windows 11﹑MSI 驚喜聯乘Fragment Design，以及 Sony 多款藍牙喇叭耳機等。馬上為大家分享，9月、10月必睇科技新品清單。



iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max提供石墨、金色、银色和新山脉蓝四种配色。（苹果官网）

iPhone 13 系列

9月的焦點產品，當然落在Apple一年一度的iPhone發布會上，iPhone 13 Pro新加入天峰藍顏色機身比上代更搶眼。換上A15 Bionic晶片、屏幕效能進化、120Hz ProMotion屏幕，還有大量拍攝新功能，如Apple發布會重點「電影模式」、更強的長焦鏡頭、好玩微距拍攝等。

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iPad Mini 6

另一個Apple發布會重點，就是iPad mini 6，無論內外大幅進化，以iPad Air的全平面及屏幕窄邊框設計，加上保留了Touch ID功能和用上最新的A15 Bionic處理器，令不少果迷把眼光移到iPhone mini 6。

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Windows 11

事隔 6 年，Windows OS系統終於有大突破推出Windows 11。重新設計操作介面，視窗改用圓角和柔和的色調，最大焦點是終於支援Amazon AppStore無縫下載Android App。

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同場加映：Steve Jobs逝世10周年Apple發影片悼念 10件產品看教主非凡成就



Steve Jobs 逝世10周年，Apple 官網特設專頁影片悼念，更有Steve Jobs遺孀的一篇悼念文。Steve Jobs 不單為果迷們帶來了令手機界革新的iPhone外，其實多年來他對科技界貢獻良多，由在車房研發出第一台蘋果電腦起，每一件「發明」對後世都影響深遠，每次都為果迷帶來驚喜。

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