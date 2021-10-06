「抖音」(Tik Tok)一直深受青少年歡迎，獲得國際名人藝人熱捧。踏入10月，抖音傳出「Slap a teacher（打老師耳光）」挑戰，掀起破壞學校的風氣，影響校園安危！過去抖音興起過的Challenge之中，都有做出乞人憎的行為，結果搞出個大頭佛！



了解「Slap a teacher（打老師耳光）」挑戰之先，其實TikTok一早就掀起一股在學校搞破壞的「Devious licks（狡猾的舔）」挑戰！今年9月1日，TikTok 用戶 jugg4elias因為由學校偷走的一盒口罩，以「Devious licks（狡猾的舔）」為標題。

學生為完成「Devious licks（狡猾的舔）」挑戰，竟然偷走學校的防火鐘！（The Master of Random YouTube截圖）

結果引起更多人挑戰「Devious licks」，學生們破壞或炫耀自己由學校偷走物品或破壞學校設施，再拍片放上抖音炫耀！美國及加拿大的校園都先後傳出災情！學生由學校盜取的物品有大大小小，而且破壞力驚人，完全無法想像！踏入10月，TikTok又驚現新挑戰「Slap a teacher」，今次再次引起各界人士的關注，到底學校老師們如何處理？

最犯眾憎 Challenge 教學生偷竊+打人！抖音危機攻入校園！【點圖放大】

+ 4

除了以上挑戰之外，抖音尚有４個害人不利己的Challenge，用戶為了出位而盲目跟風，做出不智的行為，最後引起外界評撃，被犯眾憎！

４大犯眾憎Challenge！損人不利己！【點圖放大】

+ 3

TikTok （即抖音國際版）一早退出香港市場，在 iPhone App Store 及 Android Google Play 已經無法下載。對於一眾抖音TikTok用戶而言，快速瀏覽有趣、創意的影片，然後跟隨抖音TikTok的潮流，都會願意接受不同挑戰。確實當中有不少可愛，風趣的玩法，不過抖音TikTok挑戰層出不窮，大家記得要自我衡量，思想後果。

同場加映：魷魚游戲｜劇迷必玩15款IG濾鏡！神還原123木頭人／456／射殺畫面



《魷魚遊戲》將「123木頭人」、「椪糖遊戲」等民間童年遊戲變成大人玩的殘忍生存遊戲！所以不少IG 創作者藉此，製作出多款有趣又好玩的魷魚遊戲特效濾鏡！以下15個濾鏡推介，不只有恐怖射殺畫面，亦有參賽者登錄身份的大頭照Filter，最合適各位劇迷去玩！

👇🏻👇🏻劇迷必玩15款魷魚遊戲特效濾鏡【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 9

想睇其他濾鏡，即睇全文：魷魚游戲｜劇迷必玩15款IG濾鏡！神還原123木頭人／456／射殺畫面