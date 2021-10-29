5G 速度實地測試、邊間網絡商最快最穩定？｜5G 網絡至今已經在香港推出了一年多時間。趁最近多款新機推出，用家們亦開始蘊釀轉台，但究竟哪一個電訊商的接收、速度最好？我們早前就走訪港九各處共 7 個測試點，統一測試了四大電訊商的 5G 下載速度以及觀看 4K 高清影片等應用，看看那間電訊商的 5G 網絡用戶體驗較為優勝。



今次的測試項目十分簡單，就是以同一款 iPhone 12 Pro Max 插入四個不同電訊商的 SIM 卡，再在 App Store 內下載同一款遊戲《PUBG Mobile: Resistance》，用時最短者自然就是四台當中傳輸速度最快最穩定！

第 1 站：西貢碼頭

第 2 站：黃大仙祠

第 3 站：旺角花墟

第 4 站：南昌公園

第 5 站：荃灣三棟屋博物館

第 6 站：中環碼頭

第 7 站：金鐘政府總部

速度測試後評：在橫跨港九多個地方的下載測試當中，SmarTone 的表現最為出色，在 7 個測試點中，網絡下載速度全屬最快，而其他三間電訊商的網絡在下載速度較慢的同時，在不少測試點更出現訊號收爆但「Load 空氣」的情況，反映在網絡鋪設的資源上，Smartone 5G 網絡相對較為穩定、更勝一籌。

5G 速度夠快更方便、多項應用實試

在上面的測試已經證實 SmarTone 5G 網絡比其他電訊商更相對快及穩定，但一個更優質的 5G 網絡還能夠帶來甚麼用戶體驗？除了下載 Apps 之外，筆者就同時以 SmarTone 5G 網絡嘗試了不少用家的日常操作，例如看串流影片、遊戲、以及視像會議等等。

在觀看 YouTube 網絡影片時，即使是最高清的 4K 串流影片都可以極速下載全片內容，不斷快進、倒後都可以即時完成，不用等網絡載入

以 SmarTone 5G 網絡進行實時對戰的網絡手機遊戲，基本上沒有延遲，人物走位、射球的動作都可以即時跟上玩家的操作

在利用 Zoom 進行網絡視像通話時，SmarTone 5G 網絡不但能傳輸高清影像，其接收的畫面亦相當流暢

經過一連串測試，結果顯示眾多電訊商中， SmarTone的 5G 網絡服務不單下載速度更快更穩，在不同的應用情境下亦能發揮到 5G 快速連線技術的優點。在網絡連線速度及用戶體驗上均可達至滿意效果。

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