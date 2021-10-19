AirPods 3音效兩大升級！新設計外型﹑售價﹑推出日﹑5大升級重點

AirPods 3｜Apple 10月發布會，第一個震撼彈就是第三代 AirPods，改用全新外型設計，耳筒柄改短，較接近 AirPods Pro。喇叭外型也改為更貼合輪廓，採用沒有耳塞的「半入耳式」，相信會適合更多用家使用。



AirPods 3 推出上架

訂購日：即日開始可訂購

發售日:10月26日（星期二）

價錢：$1,499



👇👇AirPods 3 規格公開👇👇

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1﹑H1 晶片

在H1晶片加持下，AirPods 3用上運算音訊技術，支援適應性EQ功能，以及動態頭部追蹤的空間音訊；同時，特製驅動器及高動態範圍擴音器，提升高頻音色和帶來雄渾的低音。

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適應性 EQ 功能

與 AirPods Pro 一樣，支援適應性 EQ 功能，會自動根據用戶配戴耳機時的貼合度，會實時調節聲音，也會監測聲音再調節低頻及中頻音訊，補償因貼合度不足出現的遺漏聲音。

空間音訊

同樣是升級功能，AirPods 3 支援空間音訊，會追蹤頭部動態，營造出3D影院級體驗，令聲音好像圍繞用家身邊一樣。

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2﹑加強續航力

AirPods 3的電池使用時間可長達6小時聆聽時間，以及4小時通話時間，比歷代增加1小時。只要充電5分鐘，可提供約1小時使用時間。充電盒可額外充電４次，提供30小時使用時間。同時支援MagSafe無線充電。

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3﹑皮膚感應器

AirPods 3 使用全新的皮膚感應器，可以為用家準確分辨出耳機是配戴在耳機上﹑放在口袋中，或放在檯面。當辨別出不是配戴時，音訊會暫停播放。

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4﹑強化音訊功能

以往AirPods不時會給人一種通話表現一般的感覺，來到第三代，咪高風由聲響網面覆蓋，能降低風聲，令通話聲音更清晰易聽，同時備有AAC-ELD轉碼器，HD音質令通話更清晰自然。

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5﹑適合運動時使用

AirPods 3具備抗汗及防濺耐水性能，耳筒及充電盒同樣配備 IPX4 防護等級，無懼做運動時的汗水﹑雨點濺水。

現時 Apple 出售的 4 款 AirPods 系列產品，第二代 AirPods 的售錢有所調整，由$1,299 減至 $1,099（Apple圖片）

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Apple蘋果發布會10月Event文字直播（附連結）｜Apple蘋果10月發布會即將舉行，今次發布會的主題為「Unleashed」，中文官方解釋為「超強引爆」，難道真的會有超爆的產品登場？不少外媒預計今次都會以macOS系統的產品為主，如新版MacBook Pro 14／16吋、Mac Mini等，還有很大機會登場的AirPods 3。

新MacBook Pro今日起開訂，下星期收貨。14吋為1999美金起、16吋為2499美金起。

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