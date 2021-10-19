MacBook Pro 2021版9大賣點｜規格史上最強　MagSafe、SD卡槽回歸

MacBook Pro 2021｜Apple 在剛舉行的「Unleashed」發布會之上帶來繼 iPhone 13 系列之後的另一重磅新品系列，就是採用 M1 處理器進階版本的專業級手提電腦、2021 新一代的 MacBook Pro，其除了效能冠絕科技界，最重要是設計上終於有聽取用家意見。



MacBook Pro 新版 9 大吸引賣點

MacBook Pro 向來以專業人士為主要用家群，今次的 MacBook Pro 系列除了效能上貼近專業創作人士的需求，其新設計亦見有大量用戶懷念的舊設計，對於有需要用手提電腦進行不同類型圖像／影像創作的用家而言吸引力很大。

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＄15999 玩史上最強 MacBook Pro

新 MacBook Pro 系列由 10 月 26 日起正式公開發售；既然規格上如此頂尖，2021 新版本 MacBook Pro 的價格當然也會偏向高昂，即使是 8 核CPU、14核GPU 的「入門」型號 14 吋屏幕 MacBook Pro，都需要＄15,999 才有交易。

而如果因工作所需而需要更強大的處理效能、容量等等，就建議向 16 吋的 MacBook Pro 埋手，如果需要頂配硬件如更多的 64GB 記憶體以及 8TB SSD 儲存，其價錢則為約＄46799。

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Apple 10月發布會，第一個震撼彈就是第三代 AirPods，改用全新外型設計，耳筒柄改短，較接近 AirPods Pro。喇叭外型也改為更貼合輪廓，採用沒有耳塞的「半入耳式」，相信會適合更多用家使用。👇👇AirPods 3 規格公開👇👇

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Apple蘋果發布會10月Event文字直播（附連結）｜Apple蘋果10月發布會即將舉行，今次發布會的主題為「Unleashed」，中文官方解釋為「超強引爆」，難道真的會有超爆的產品登場？不少外媒預計今次都會以macOS系統的產品為主，如新版MacBook Pro 14／16吋、Mac Mini等，還有很大機會登場的AirPods 3。

新MacBook Pro今日起開訂，下星期收貨。14吋為1999美金起、16吋為2499美金起。

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