SOGO感謝祭將在 10 月 27 日至 12 月 5 日，推出第二輪限時優惠，除了 SOGO eShop 外，在銅鑼灣崇光百貨的專櫃品牌產品也由低至49折起發售，如熱門家電品牌 Dyson﹑美容數碼產品 YA-MAN 和歐洲殺菌機專家 Airfree 的產品等。



SOGO感謝祭第二輪優惠中，部分產品在指定日子會有額外的限定優惠，如Dyson V8 無線吸塵機，在10 月 29 日限量100部，以 $2,580 出售，所以如果想用最抵的優惠價格入手這產折扣產品，就是留意以下額外優惠日子。

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另外，豐澤在 10 月 20 日～11 月 11 日，推出「抵得祭」優惠活動，網店限定半價人氣產品每日限量 10 點開搶，包括Panasonic 微波爐和 Toshiba LED 電視等。同時，11 月 10 日～11 日更會推出低至 $11 的雙 11 優惠，想知現在豐澤網店有什麼抵買產品值得留意？即按下圖放大了解：

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同場加映：全民造星IV｜193妹/余香凝妹/姜濤緋聞女友 16位高質女生IG起底



全民造星IV 15位美女參賽者IG人氣排名｜《全民造星4》11月1日首播，今次Viu目標是組成女版Mirror、Error，96名全女班參賽者當中既有知名YouTuber，也有IG美女素人，甚至有193妹妹「3妹」郭嘉盈，以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖出戰！即睇當中16位備受注目的參賽女生。

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