特別版午夜黑PS5 Pulse 3D無線耳機開箱，實測新EQ功能，性價比最高打機耳機，5個機迷值得入手理由！打機除了畫面要靚，優質的音效亦都相當重要。想找一對高質耳機打機，一般品牌至少都要千多二千元。不過Sony就為PS5／PS4度身訂定的3D Pulse無線耳機，便宜之餘質素亦非常高，玩家值得入手。最近更推出午夜黑新顏色，與午夜黑DualSense手掣更是絕配。



（林勇攝）

👇👇午夜黑Pulse 3D無線耳機值得入手5個原因👇👇

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理由1 高性價比

先總結值得入手的第1個理由：PS5 Pulse 3D耳機可算是打機無線耳機之中，性價比最高的一款，官方只賣$798的價錢，卻有12小時續航力、3D環迴音效的無線耳機，與PS4／PS5成最佳拍檔。

理由2 佩戴舒適

耳機的佩戴感十分舒適，加上耳機重量輕盈，耳綿又不太焗束，因此記者實試長時間戴著打機都沒有問題。而且今次最新推出的「午夜黑」配色，全耳機純黑色，與最新同樣黑色為主調的DualSense手掣更成絕配。

👇👇即睇新版午夜黑Pulse 3D耳機開箱細節👇👇

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理由3 中上音質

音質方面，基本上其音色已算是無線打機耳機之中，尚算中上之選，不單3D立體音響突出（能充分發揮 PS5 主機的 Tempest 3D 音效技術），而重低音表現亦比想像中出色。最重要是早前PS5的大更新之中，加入了Pulse 3D耳機的新功能「EQ等化器」調整，可以因應玩家射擊遊戲或其他類型遊戲時，調校至最合適遊戲音質。

👇👇PS5 EQ等化器設定步驟👇👇

理由4 等化器設定

玩家可以隨時點按PS鍵來設定EQ等化器音質設定，而且可從三種預設設定中進行選擇，包括「標準、「加重低音」或 「射擊」，預設是專為強調腳步聲和射擊聲所設計。用家更可自行建立預設設定以及儲存最多三個自訂設定，以便快速存取選項。記者就以試玩《Back4Blood》及《Tales of Arise》，前者就更感受到超真實臨場感，後者更可以聽到優美的音樂與人聲。

午夜黑Pulse 3D耳機及DualSense無線手掣。（林勇攝）

理由5 黑色抗污

以七百多元的無線耳機而言，對於PS4或PS5的玩家不單是「交足功課」，更是「物超所值」，今次推出黑色（午夜黑）的選擇，更加耐污，亦不再怕「白色」耳機用一段時間後變色，而且黑色DualSense一起使用感覺非常合拍。

👇👇同場加映：最新午夜黑DualSense手掣細節與Pulse 3D合照👇👇

午夜黑Pulse 3D無線耳機將於10月29日推出，售價為$798。

同場加映：PS5早前大更新，最令機迷關心的功能相信便是終於加入M.2 SSD外置硬盤的功能，方便玩家可安裝更多遊戲在機內。今次示範安裝WD Black SN850 M.2 SSD步驟、測試速度，以及分析較便宜、速度稍慢M.2 SSD能否使用。



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