Instagram 用戶現在更新 Story 比直接出 Post 還要多，但每次睇完別人的 Story 都會留下痕跡，對方會知道什麼人曾看過自己 Story。想睇別人 Story（如前男／女朋友），又不想讓別人知的話，就可以用以下 3 個方法，就算用電腦或手機也能做到。



【1】Hiddengram

如果較常使用電腦睇 IG 的話，「Hiddengram」就非常方便使用，因為這是 Chrome 的擴充插件，可直接安裝在 Chrome 上使用。安裝後，只要在觀看別人的 Story 前，按下插件的「眼睛」，在「眼睛」上有禁止符號即代表以隱藏的身份觀看 IG 的內容，對方不會知道你看了他的 Story；「綠色眼睛」代表現身。

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【2】InstaStories

如果想下載 IG 照片和影片的話，就可以使用「InstaStories」網站，只要在網站上直接輸入對象的 IG 帳戶名就能找到，不過只限於公開帳號。「InstaStories」好處是不用登入就能隱藏身份看到對象的 IG 內容，而且可以直接下載 Story﹑相片或影片。不過圖片尺寸會跟從 IG，所以如想要較大尺寸的相片，可能直接截圖會更好。

【3】storysaver.net

和「InstaStories」差不多，都是透過對象的 IG 帳戶名尋找，不過多一個特點是，連同限時動態精選，都可以一併下載。

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全民造星IV 15位美女參賽者IG人氣排名｜《全民造星4》11月1日首播，今次Viu目標是組成女版Mirror、Error，96名全女班參賽者當中既有知名YouTuber，也有IG美女素人，甚至有193妹妹「3妹」郭嘉盈，以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖出戰！即睇當中16位備受注目的參賽女生。

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