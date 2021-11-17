Beats Fit Pro 開箱評測 完勝AirPods 3｜Apple旗下耳機品牌運動藍牙耳機新作，已在美國發售，01科技玩物率先入手，除了分析它哪幾方面比AirPods 3優秀，還會跟AirPods 3比音色、跟Sony WF-1000XM4街頭比試ANC主動降噪能力。



（鍾世傑 攝）

AirPods 3 擠牙膏市場反應一般 Beats Fit Pro有望跑出

AirPods 3 性能上雖有長進，音色改善，然而卻沒有重要的ANC降噪功能，也未支援高階無損藍牙制式。聽先達佬講，用家情願選購市價下調、已發售2年的AirPods Pro，也不想買這隻定位不上不下，性能擠牙膏的雞肋耳機。而及後，Apple旗下的耳機副線Beats更公布Beats Fit Pro藍牙耳機：它配備ANC降噪，3種尺寸耳膠必定合身，軟膠耳翼運動唔怕甩，4色機身選擇防水防塵，未試玩已經可視為AirPods 3 killer。「01科技玩物」經由美國Amazon入手，連運費到港$1,700有找，比AirPods 3定價只是貴$200以內，即睇開箱報告：

懶人唔想睇詳細測試報告？

8張圖話你知Beat Fit Pro有乜優點（點圖放大）

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耳翼軟硬適中 戴得穩

Beats Fit Pro 定位是一對運動藍牙耳機，特點是耳機機身本身已有一支軟膠耳翼，按下去手感有彈性又不會太硬，戴上耳不會「頂」得耳仔痛，試戴再跑個500米，沿地跳幾下也沒有鬆脫。

Beats Fit Pro機身使用彈性膠料製作耳翼

外型比較：尺寸與AirPods系列相約

耳機機身的尺寸也跟一般AirPods 3相近，戴開AirPods的人會很快習慣，不過它沒有「花曬柄」設計，通話方面及及AiPods 3清晰，背景聲跟人聲混集，是Beats Fit Pro唯一不及AirPods 系列的弱點。此外，Beats Fit Pro的機面按鍵不是輕觸式，機面b字logo位是一粒實體鍵，方便運動員戴手套也能按下去，單擊／連擊／長按操控的功能可以在iPhone內setting／beats／自定義。如配合android手機就需要另外下載「beats」app作設定。

音色：低音強勁人聲清晰 可玩Dolby Atoms全景聲

Beats 這品牌向來賣重低音，好此道者Beats Fit Pro不會令你失望，而且它的人聲及高音也不算太差，整體比AirPods Pro更出色。雖然AirPods 3使用新訂製的動圈單元，低音比AirPods 2／Pro 更強勁，但因為AirPods 3仍然不設矽膠耳塞，如果你的耳洞尺寸跟機身不合，就會形成漏音失去音壓，令人聲不清、低音量流失。Beats Fit Pro還有個好處，就是它也屬apple親生仔，內置H1晶片，能夠聽apple獨家「空間音訊」，在apple music內收聽Dolby atmos 版歌曲，人聲跟樂量方向定位更立體，而且會跟著你頭部擺動時相對轉向，令你好似置身現場聽歌一樣，很好玩。

ANC主動降噪：換配件後匹敵Sony WF-1000XM4

至於ANC降噪，開機預設是ANC開動，長按L/R隨便一邊的b字筆，可順序換成：OFF／通透模式。記者在一個噪音極大的地盤旁試用，並在同一位置試用Sony WF-1000XM4，以數字量化的話，如XM4噪音力有9分，Beats Fit Pro有7.5分（10分滿分），隔音能力已經比弱化後的AirPods Pro好得多。

在地盤旁試用Beats Fit Pro及Sony WF-1000XM4，比較降噪能力。（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

後來記者將XM4的特製EP-NI1000 噪音隔離耳塞（單售定價＄139／對）取代Beats Fit Pro附送的垃圾耳膠，其降噪能力馬上升至8.5左右！

除Sony EP-NI1000 噪音隔離耳塞（＄139／對）外，在市面買其他質素好的耳膠，都能改善Beats Fit Pro的隔音效果。（鍾世傑 攝）

電量：不算太長氣 充電盒略嫌太大

最後來談電量，Beats Fit Pro 使用 ANC 或通透模式下可提供 6 小時播放時間（off 時可用7 小時），充電盒則額外提供21小時電量，跟沒有ANC的AirPods 3（30小時電量）計，其實是差不多打和，但Beats Fit Pro的充電盒真的很大舊，只能無線充電、不支持MagSafe磁吸功能，好在有個Fast Fuel 快充功能，充5分鐘聽到1小時。

Beats Fit Pro電量跟AirPods 3 相約，不過充電盒裊巨型。

Beats Fit Pro有4款配色：紫石晶色、鼠尾草灰、白色及經典黑紅

Beats Fit Pro 將於 11 月 5 日起在美國發售，12 月起開始在中國發售，2022 年初於其他地區上架，售價USD $200 美金（約$1500港元）。現時在美國Amazon網購，連運費集運到港約$1680港元



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