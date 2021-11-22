消委會手機 5G 月費 Plan｜5G 流動網絡在香港大約年半時間，其間隨著手機型號推陳出新，電訊商亦為用戶提供了更多選擇。香港消委會早前就針對市面上各大電訊商提供的 5G 手機月費計劃進行比較、格價，比併對象居然多達 85 個，而且各 Plan 的收費、服務內容都有所不同。



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如何選擇合適的 5G 手機 Plan？

5G 網絡對於香港用家而言，仍然是較新的服務選擇，相信有不少用戶在面對續約、轉台時都會遇到類似的問題，例如：「5G 的應用是否會耗用較多數據量？」／「轉用 5G 時又要選擇何種收費或數據用量的方案？」等等。

而根據消委會咨詢的專家意見，用戶無論是透過 4G 或 5G，若使用相同的應用程式、下載相同的相片、發送相同的電郵，所使用的數據量其實都是一樣。若透過串流平台觀看影片，串流平台有機會因應網速而自動調高影片的解像度，而使用了較多數據，但亦不會因此而出現使用 10 倍 4G 數據量的情況。

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5G 網絡的下載速度理論值可達 1Gbps，但在日常的實際使用，主要分別還是在時延方面會比 4G 少亞半（蔡浩騰 攝）

故用戶揀選 5G 計劃時，使用的數據量可以原有4G計劃數據量的 1 至 2 倍作為預算，相信已足夠用戶的日常使用，未必要選用數據量大的月費計劃。

編輯精選 8 大抵用 100GB 數據手機 5G Plan

消委會是次比較了市場上 8 個不同電訊商多達 85 個 5G 月費計劃，報告內容極為詳盡，但可能數據月費計劃實在太因人而異，故與往常其他的產品比較報告不同，消委會並沒有列出哪個方案最「抵玩」，只是提供了幾個選擇貼士以及應該注意的消費陷阱等等，其中最重要的相信就是上面提到的數據量預算。

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《香港01》科技玩物編輯就按照港人日常手機使用習慣，在消委會的格價報告中精選出 8 個價錢貼近往常 4G 收費、而數據量為 100GB 左右的選擇，以便各位收窄選擇範圍。👇👇👇

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