YATA一田購物優惠日直擊，大量家電1折起發售｜一年2度的YATA一田購物優惠日又來了，由11月24日（星期三）起連續多天，於多間YATA一田百貨購物大優惠，除了一般生活貨品外，還有不少家電、電視影音產品及玩具等劈價發售，最平1折起，絕對值得入場執平貨。
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一年2度的YATA一田購物優惠日，每次都吸引大量市民前往執平貨，由生活貨品至家庭電器都一一減價，而且某些貨品更劈價至1折，非常抵買。而今次一田購物優惠日就由11月24日（三）起至11月30日（二）一連7日舉行。
記者就在首天（11月24日）早上於荃灣一田入場直擊，為大家找來一堆值得入手的特價家電。
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