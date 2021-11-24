YATA一田購物優惠日直擊，大量家電1折起發售｜一年2度的YATA一田購物優惠日又來了，由11月24日（星期三）起連續多天，於多間YATA一田百貨購物大優惠，除了一般生活貨品外，還有不少家電、電視影音產品及玩具等劈價發售，最平1折起，絕對值得入場執平貨。



年初一田購物優惠日吸引了大量顧客（林勇攝）

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一年2度的YATA一田購物優惠日，每次都吸引大量市民前往執平貨，由生活貨品至家庭電器都一一減價，而且某些貨品更劈價至1折，非常抵買。而今次一田購物優惠日就由11月24日（三）起至11月30日（二）一連7日舉行。

一田購物優惠日一早已經有大量市民排隊入場搶購一折產品。（林勇攝）

記者就在首天（11月24日）早上於荃灣一田入場直擊，為大家找來一堆值得入手的特價家電。

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