任天堂Black Friday｜美國Amazon官店減價、Switch 10款必買遊戲

Black Friday 美國任天堂官店大減價，Mario、Zelda等大作減價，精選10款必買遊戲｜今個星期Black Friday減價即將展開，Amazon早已有不少貨品大劈價。今次就輪到Nintendo任天堂Amazon官店減價，不少Switch遊戲大減20元美金以上，而且大都可以選擇數碼下載版，連運費都可以節省不少。今次記者就精選10款值得入手的Switch遊戲，以及多款PS4/PS5近期減價的遊戲。



就連Ringfit都大減價，只需$430，連集運來香港都只需500蚊有找。（Amazon）

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一年一度的Black Friday大特價日，Amazon都會搶先推出不同優惠，最近就到Nintendo任天堂官店劈價，不少遊戲及主機都減價，看起來十分抵買。不少減價遊戲除了實體版外，更可以選擇數碼下載版，方便一買即下載，亦不需要另加運費（任天堂官店沒有直送香港服務，必須要用集運才可）。立刻看看哪些值得入手的Switch遊戲👇👇

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除了Nintendo官店之外，其實仍有不少PS4／PS5等遊戲減價，部份遊戲如選購滿49.9美元，更可免費直送香港。👇👇

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同場加映：除了美國Amazon外，香港PlayStation Store都進行大減價優惠，即日起就推出了多款遊戲的減價優惠，即使是嶄新大作遊戲都一樣有減！



就連PS Plus會籍都減至＄205，非常抵買。

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