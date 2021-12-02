Nothing ear（1）黑色版｜新晉科技品牌 Nothing 的首件產品、耳機 ear（1）（讀作 Nothing Ear One）獲得不少好評，而且來到香港後有 MIRROR 成員「教主」Anson Lo 加持，一度賣斷市。今日（12 月 2 日）Nothing 方面就宣布推出不少人期待的黑色版，未知會否引起另一陣搶購潮。



曾找來「教主」Anson Lo 宣傳的 Nothing Ear（1） 在今日宣布推出全新的黑色版本，未知會否再次找「教主」出手？（圖 Nothing）

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透明機身 Nothing ear（1）8 大賣點、功能媲美 AirPods Pro

Nothing ear（1） 在今年 8 月正式發表，當時已經憑設計引來不少注目；ear（1）採用了大量透明物料，建立獨家風格的外觀，與此同時又帶來不少人認定是高階耳機功能的 ANC 主動降噪，再找來專業音響界甚具名氣的 Teenage Engineering 為其進行調音，只能說 Nothing 方面也是用盡一切辦法確保他們的頭炮萬無一失👇👇👇

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Nothing ear（1）新黑色版本逐格睇

Nothing ear（1）的黑色版本由外包裝到機身都改用了黑色物料，但最招牌的透明充電盒，以及在耳機之上的紅、白點就予以保留，如果嫌原版黑白撞色的形象太過突兀的用家，或者會喜歡這次的「黑魂版」 Nothing ear（1）。

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Nothing ear（1）黑色版本香港上市日期、售價

Nothing ear（1）最強的賣點，可能並非功能，而是「性價比」。上述的功能與設計，在今日的智能產品市場都屬於上佳級數，然而 Nothing ear（1）的定價卻相當低廉，香港售價日前已經確定為$799，僅約 Apple AirPods Pro 的四成。

Nothing ear（1）白色版本目前供貨已經正常，而新的黑色版本將會於 12 月 13 日登陸香港市場，香港用戶屆時可於連卡佛Lane Crawford、1O1O、csl 進行訂購。

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