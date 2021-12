Nothing ear(1)黑色版|新晉科技品牌 Nothing 的首件產品、耳機 ear(1)(讀作 Nothing Ear One)獲得不少好評,而且來到香港後有 MIRROR 成員「教主」Anson Lo 加持,一度賣斷市。今日(12 月 2 日)Nothing 方面就宣布推出不少人期待的黑色版,未知會否引起另一陣搶購潮。



曾找來「教主」Anson Lo 宣傳的 Nothing Ear(1) 在今日宣布推出全新的黑色版本,未知會否再次找「教主」出手?(圖 Nothing)

透明機身 Nothing ear(1)8 大賣點、功能媲美 AirPods Pro

Nothing ear(1) 在今年 8 月正式發表,當時已經憑設計引來不少注目;ear(1)採用了大量透明物料,建立獨家風格的外觀,與此同時又帶來不少人認定是高階耳機功能的 ANC 主動降噪,再找來專業音響界甚具名氣的 Teenage Engineering 為其進行調音,只能說 Nothing 方面也是用盡一切辦法確保他們的頭炮萬無一失👇👇👇

👇👇👇按圖放大看 Nothing ear(1)耳機 8 大賣點詳細👇👇👇

+ 4

👇👇👇按圖放大看 Nothing ear(1)機身圖片及試用後感👇👇👇

+ 12

Nothing ear(1)新黑色版本逐格睇

Nothing ear(1)的黑色版本由外包裝到機身都改用了黑色物料,但最招牌的透明充電盒,以及在耳機之上的紅、白點就予以保留,如果嫌原版黑白撞色的形象太過突兀的用家,或者會喜歡這次的「黑魂版」 Nothing ear(1)。

👇👇👇按圖放大看黑色版本 Nothing ear(1)外觀👇👇👇

+ 4

Nothing ear(1)黑色版本香港上市日期、售價

Nothing ear(1)最強的賣點,可能並非功能,而是「性價比」。上述的功能與設計,在今日的智能產品市場都屬於上佳級數,然而 Nothing ear(1)的定價卻相當低廉,香港售價日前已經確定為$799,僅約 Apple AirPods Pro 的四成。

Nothing ear(1)白色版本目前供貨已經正常,而新的黑色版本將會於 12 月 13 日登陸香港市場,香港用戶屆時可於連卡佛Lane Crawford、1O1O、csl 進行訂購。

