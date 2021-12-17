Ring light challenge 光圈挑戰｜近排IG跟TikTok 手到拿來，以自拍常用的LED環形燈大玩 #ringlightchallenge「光圈挑戰」，工具、玩法都好簡單，但效果卻非常之型，大家有無興趣也挑戰一下？



IG、YouTube、抖音平台，不時都會興起各種「挑戰」（challenge），比如踢樽蓋、冰桶挑戰等等，最新玩法 #ringlightchallenge「光圈挑戰」其實好簡單，就是將室內的燈都關掉，一邊播歌一邊拿著平時拍片用的LED環形燈，隨意照射在自己臉上或身體；也有進化版玩到扮iron-man，甚至將口徑較大的LED環形燈套在頸上，沒有很嚴格的條件，開心又好睇。

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angelbiii 影片截圖

男性都有人玩，可以用LED燈突顯肌肉、鎖骨位的線條。但真的要對自己面部和身型很有自信才能玩，否則Ring Light只會成為照妖鏡！（笑）

All About TikTok 影片截圖

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如果你練得一身人魚線、六舊腹肌，當然可以將光圈集中在腰部。其實如果敢玩，孕婦影肚仔，或者肥仔影「一件過腹肌」都會好正。

All About TikTok 影片截圖

還有人穿Iron-man戰衣去挑戰，效果超有型。

3個Step學識超易跟機挑戰

各種進階玩法

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甚麼是環形燈？點買？

因為人像自拍時，如果想眼睛瞳孔內有個美美的白色光環，你就要買一支環形燈LED Ring Light。環形燈LED Ring Light在各攝影器材網店，或者旋拍都有，售價由300幾蚊至兩千都有。愈貴的光度就愈強，而且可以校白光、黃光，如果你想玩到將「光環」套在頸上，自然要買直徑大一點的，但見很多人用細燈都一樣拍得很好看，自己喜歡吧。

環形燈LED Ring Light在各攝影器材網店，或者旋拍都有。

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