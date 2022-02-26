揀洗衣機具消毒功能必選　可靠又安全　盤點4種洗衣機的除菌方式

眾所周知普通細菌在低溫水中可以正常存活，所以當我們採用普通洗衣機清洗衣服後衣物表面仍然會殘留一定的細菌，當然對於成年人來說正常的細菌可能沒有什麼健康影響，但對於一些貼身衣物和孩子衣物來說，這些細菌可能就是致病的根源。



此外，除了衣物表面、進入洗衣機內的水中的細菌外，長久使用的洗衣機也非常容易滋生細菌，因此如果洗衣機不帶除菌功能，就很容易對衣物造成二次污染。所以如果選擇洗衣機的話一定要購買一台帶除菌功能的產品。

可靠的除菌洗衣機有哪些？

洗衣機能除菌並不是什麼高科技功能，最簡單的除菌方式就是高溫，這對於很多滾筒洗衣機來說基本都是標配，此外還有一些專門用來除菌的功能，今天就帶大家了解下。

▼▼▼即睇4種洗衣機的除菌方式▼▼▼

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1）高溫煮洗

高溫煮洗基本上是市面上絕大部分滾筒式洗衣機都具備的功能，滾筒洗衣機為了達到更好的清潔效果，通常會對洗衣機內的水進行加溫，以達到更好的溶解污漬的效果。而具備高溫煮洗功能的洗衣機可以將水溫加熱到95℃以上，讓洗滌的衣物在高溫水中持續煮洗15-20分鐘，基本大部分細菌都可以被有效殺滅了。

它的工作原理就是利用高溫使微生物的蛋白質及酶發生凝固或變性而死亡，這也是最經濟實惠運用最廣泛的殺菌滅菌的方法之一，但用户在使用的時候一定要了解清楚洗滌衣物的面料和洗滌要求，避免洗壞部分不耐高溫的衣物。

2）臭氧殺菌

臭氧除菌是一種醫療衛生領域常用的消毒方式，安全可靠，臭氧是一種強氧化劑，其分子極不穩定，能分解產生氧化能力極強的單原子氧(O)和羥基(OH)，是獨有的融菌型製劑，可迅速融入細胞壁，破壞細菌、病毒等微生物的內部結構，對各種致病微生物有極強的殺滅作用。

通過內置的臭氧發生器裝置，將空氣中的氧氣高壓電離轉化成臭氧，這樣就能對桶內衣物進行除菌、消毒、除異味了，根據相關研究表明，臭氧除菌率高達99.99%。但一定要注意的事臭氧對人體也有危害，所以謹防泄露。

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3）紫外線殺菌

紫外線殺菌消毒可以說是廣泛應用於日常及家用電器中，紫外線殺菌消毒是利用適當波長的紫外線能夠破壞微生物機體細胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子結構，造成生長性細胞死亡和（或）再生性細胞死亡，達到殺菌消毒的效果。紫外線消毒技術是基於現代防疫學、醫學和光動力學的基礎上，利用特殊設計的高效率、高強度和長壽命的UVC波段紫外光照射流水，將水中各種細菌、病毒、寄生蟲、水藻以及其他病原體直接殺死。

而在洗衣機中多采用UVC紫外線殺菌技術，通過洗衣機滾筒內的短波紫外線對水流的照射殺死水中及衣物上的細菌及病毒。

4）銀離子殺菌

洗衣機內置銀離子發生器，當銀離子發生器的純銀片通電後，會電解釋放出4000億個溶於水的銀離子，隨著洗衣機的進水，這些銀離子進入洗衣桶內，滲入到洗滌物的纖維中，對洗滌物進行深層穿透將細菌殺滅，其殺菌率可達99. 9%。由於銀離子的穿透性強，在最後一次漂洗時，銀離子還會在衣物的表面和洗衣機的內桶表面形成一層保護膜，可抑制細菌的侵入，其保護時間可達3個月左右，同時銀離子還有除臭、除異味等功能。

以上幾種呢基本就是比較主流的洗衣機殺菌方式了，如果沒有名貴衣物的話建議選擇高溫煮洗的產品，價格相對便宜，效果也比較不錯，如果衣物比較名貴，則可以根據自己的需求選擇後幾種除菌方式，就除菌方式本身而言，這幾種方式對殺滅病菌都有較好效果。

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