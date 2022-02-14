情人節Sticker｜今日情人節要慶祝也不容易，先是沒有晚市，就算 6 點前去慶祝，也怕會去到一些高危處所，之後收到強檢通知。如果想在家煮飯仔，就連買棵菜都要「食炒價」。向對方傳幾個甜蜜﹑可愛的 Sticker，應該是疫情下最便宜﹑安全的慶祝方法，一個 Mirror Sticker 比你親口一句「我愛你」可能更實際。



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想對方開心，最直接是投其所好，前夫（前妻）們今日可以用 Mirror／COLLAR 的 Sticker，哄對方開心。亦有不少香港﹑台灣的插畫家，畫出特色的情人節 Sticker，就算今天只能簡單慶祝，也不妨在這些小細節中為對方花點心思，增加甜蜜回憶。

👇👇WhatsApp Sticker iOS／Android 下載教學👇👇

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【iOS】

先下載「五色學倉頡 Online」App，用 Safari 進入「whatsticker.online」網站，選擇「情人」在當中找喜歡 Sticker，向下拉點選「Add to iPhone」，再用「五色學倉頡 Online」開啟，接著就可以在WhatsApp中儲存整套 Sticker。

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【Android】

Android 就比較直接，只要在Google Play 下載「WhatSticker 貼圖商店」，再回到「whatsticker.online」網站，選擇「情人」在當中找喜歡 Sticker，點選「Add to Android」，就可以把貼圖包加入到 WhatsApp 使用。

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