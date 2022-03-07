iPhone SE 3 最終傳聞合集｜價錢／規格／推出日公開　實機照曝光

iPhone SE 3 傳聞最終整合｜Apple「Peek performance」發布會將在香港時間 3 月 9 日凌晨 2 點舉行，2022 年第一個 Apple 發布會的重點，落在傳聞已久的 iPhone SE 3 上。以下將為果迷最終整合 iPhone SE 3 一直以來的傳聞，打算入手的話，可以率先了解規格和設計。



iPhone SE 3終極傳聞總集

著名分析師郭明錤近日也在 Twitter 上，再次公開他對 iPhone SE 3 預測。多次的傳聞中不難發現，Apple 今次推出 iPhone SE 3 的重點，重點放在硬件上，包括使用 iPhone 13 系列的 A15 晶片，以及支援 5G 網絡，成為最便宜的 5G iPhone。

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郭明錤指，iPhone SE 3 將會在 3 月開始量產，即相當大機會在發布會後開始預購和發售，他更預計 iPhone SE 3 出貨量會達到 2500～3000 萬部。雖然，目前的消息看來，iPhone SE 3 的外觀改變不大，但光是 Apple 最平 5G iPhone 的吸引力，應該也有不少用家買帳。

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