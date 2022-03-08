Apple春季發布會文字直播｜iPhone SE 3、新MacBook Air等將登場

Apple蘋果春季發布會（Apple Event）2022文字直擊，iPhone SE 3、新MacBook Air、Apple M2晶片等新品即將登場｜不少果迷期待的Apple蘋果春季發布會終於在今日舉行（美國時間3月8日早上10點），今次有傳將會有大量新產品推出，包括Apple最抵買5G手機iPhone SE 3、最新M2晶片以及全新設計的MacBook Air等，記者立刻即場與大家一同觀看直播，直擊新品推出！



Apple將於今晚（香港時間3月9日凌晨2時）於網上舉行春季發布會，預計今次Apple將會發布平價版iPhone SE 3、全新晶片M2打造的MacBook Air及新iPad Air等。記者將會在同一時間與各位一同收看直播，以文字直播形式，直擊新產品的公布。

記得不斷F5更新此頁面，文字直播內容持續更新...

3月9日凌晨2時Apple於網上舉行春季發布會。（Apple）

配合空間音樂睇直播，感受現場氣氛！

今次Apple發布會，如果大家利用Apple TV、Mac、iPhone利用TV App觀賞直播，再配合對應「空間音訊」Mac 內置揚聲器、AirPods Pro或AirPods Max等，便可以以「空間音訊」享受 Apple “Peek Performance” 發布會。

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