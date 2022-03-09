Apple 發布會 7 大新品懶人包｜在經歷一連串的流出以及官方預告之後，Apple 在香港時間 3 月 9 日凌晨舉行了《Peek Performance》發布會。

是次的新品發布內容與傳聞大都吻合，其中包括有不少人期待的新版本 iPhone SE 以及 iPad Air，另外 Apple Silicon 處理器又有新成員登場，連同才剛曝光不久的 Mac Studio 驚喜現身！



Apple《Peek Performance》發布會 7 大新品極速檢閱

是次的 Apple《Peek Performance》發布會依然以錄播形式進行，時長 1 小時，新品項目總數為 7 件，如不太想深入了解功能、硬件上的資料，按以下圖輯即時盡覽全數新品面貌👇👇👇

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Apple《Peek Performance》發布會 7 大新品懶人包

【1】iPhone 13、13 Pro 新綠色

打頭陣的是 iPhone 13 系列的新顏色選擇，分別為松嶺綠色 (Alpine Green) 的 iPhone 13 Pro 以及綠色 (Green) 的 iPhone 13，規格、售價不變，兩種顏色的 iPhone 13、13 Pro 將會在 3 月 18 日正式上市、並在本周五開放預訂。

【2】新 iPhone SE

傳聞最多、最密的新版本 iPhone SE 緊隨 iPhone 13 系列新色登場，名字就叫「全新 iPhone SE」，而非傳聞中的 iPhone SE 3／iPhone SE (2022)。

新版本 iPhone SE 最大的改變在於內裡採用了與 iPhone 13 系列同級的 A15 Bionic 處理器、支援 5G 連線，並繼續沿用 4.7” 屏幕、以及加入 TouchID 的 Home 鍵。

雖然整體設計與 2020 年度的上一代同樣，但新版本的 iPhone SE 的前、後玻璃都加入了與 iPhone 12、13 系列同樣的 Ceramic Shield 強化玻璃，經過 2 年的連串 Drop Test，其強度相信已經街知巷聞。

新版本 iPhone SE 將會 3 月 11 日開放預訂，並在 3 月 18 日正式上市，香港售價為＄3,699 起。

【3】新 iPad Air

在 iPhone SE 之外，Apple 今次發布的另一新品，同樣是以舊有設計換上新的硬件 － 一部內置 M1 處理器的全新 iPad Air。

是次更新的已經算是第 5 代的 iPad Air，除了換上在 Mac、iPad Pro 上已經登場了一段時間的 M1 處理器，又將 USB-C 插槽的速度提升一倍，同時其流動網絡版本亦正式支援 5G 連線。

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新版本 iPad Air 5 與 iPhone SE 一樣將會在 3 月 11 日開放預訂，並在 3 月 18 日正式上市，Wi-Fi 版本香港售價為＄4,799 起，而 Wi-Fi + 流動網絡型號售價則由 HK$5,999 起。

【4】M1 Ultra 處理器

在兩件 iOS／iPadOS 的新品發表之後，Apple 就將焦點放在其旗下發展重點 Apple Silicon 系列的處理器出品，繼 M1、M1 Pro 以及 M1 Max 之後，Apple 再推出在此三枚處理器之上的「M1 終極版」、M1 Ultra。

為了實現同樣的節能、Apple 利用了名為「UltraFusion」的技術將兩枚 M1 Max 晶片橋接在一起，成為了 M1 Ultra，是以其體積亦是 M1 Max 的兩倍，同時 CPU、GPU 核心亦直接翻倍計算。（圖 Apple）

對於一般用家而言，可能難以想像 M1 Ultra 的強勁，簡單而言就是利用更多的 CPU 以及 GPU 核心，在動用更少的能源同時提供與主流 PC 同級、甚至更強的處理效能。

在 Apple 提供的資料當中，M1 Ultra 處理器可以在提供更強的圖像處理能力之同時，耗用比高階顯卡少 200W 的電力。（圖 Apple）

【5】Mac Studio

有了更強的處理器，Apple 亦用以推出 Mac 系列的最新力作 Mac Studio。

Mac Studio 有點似 Mac mini 的加強版、與 Mac Pro 的混合體，機身厚度 3.7”，更厚的機身內置了更佳的散熱系統，同時亦為不同的 I/O 插槽創造了不少空間，是以機身上加入了不少 Mac mini 用戶敲碗以久的 SD 卡插槽。

除了 SD 卡槽之外，Mac Studio 還加入了 6x USB-C、2x USB-A、HDMI 、3.5mm 音訊輸出以及 LAN 線插槽。（圖 Apple）

Mac Studio 將會有 M1 Max 以及 M1 Ultra 處理器版本選擇，分別起始售價為＄15,999 以及＄30,999，在 3 月 18 日起正式公開發售，由即日起已經可以在官網預訂。

受惠於 M1 系列處理器的強勁性能，Mac Studio 甚至可以同時將影像同時輸出 4 個外置屏幕以及一部電視（圖 Apple）

【6】Studio Display

隨 Mac Studio 而來的還有 Apple 全新的 27” 外置屏幕 Studio Display，其其外型似足上兩年推出的貴價 ProDisplay XDR、採用全面屏設計，解像度達到 5K 級數，最高亮度為 600nits，並加入 TrueTone 調色技術以及防反光塗層。

除了屏幕本身夠大夠靚之外，Studio Display 本身亦有一定的「功能」，其內置了 Apple A13 處理器、一個與 iPad 同樣的 1200 萬像素的廣角前置鏡頭以及一個三咪高峰收音系統，在進行視像通話時可以用到 Apple 近年大推的人物置中功能。

Studio Display 還加入了六喇叭音訊輸出系統，共有四個低音喇叭及兩個高音喇叭，並且支援 Apple 的空間音訊 Spatial Audio。（圖 Apple）

【7】Mac Pro......?

比搭載 M1 Ultra 的 Mac Studio 更強？或者就只有 M2 吧？（圖 Apple）

在發布會的尾聲，Apple 還提到在 Mac Studio 之上還有部更強的 Mac 機在後頭，就是以往一直佔據頂階位置的 Mac Pro，然而 Apple 方面並未有正式公布任何有關這部 Mac Pro 的詳情，只交代指「這將是另外一天的事了」，如果覺得 Mac Studio 的規格仍然未合心意，不妨期待一下這部規格可能再次突破天際的 Mac Pro？

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