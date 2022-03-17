Samsung Galaxy A33、A53 發表｜如果有留意手機廠商們的銷售報告，相信不難發現近幾年最暢銷的機種都是價格較親民的中至低階機種，例如 Samung 旗下的 Galaxy A 系列，而今日（3 月 17 日）這個系列就迎來 Galaxy A53 5G、A33 5G兩個新成員。



Samsung Galaxy A53、A33 七大規格賣點

Samsung Galaxy A 系列的命名簡單易懂，在系列前綴「A」之後的數字越高即代表其定位越高，而再後面的數字就是代表新機的世代，而今次 Samsung 帶來的 Galaxy A53、A33 即系列中的中游機種。

今代 Galaxy A53、A33 皆採用 Samsung 自家出品的 Exynos 1280 處理器，是一枚新晉的 5nm 製程處理器，算力位處中階，而且兩機亦不再推出 4G 連線版本，只有 5G 連線版本選擇。

Galaxy A33 5G、A53 5G 兩機都會推出四種顏色，分別為黑、白、粉藍、以及新增的桃粉色（圖 Samsung）

Galaxy A53、A33 在配置以及設計上還有很多相同之處，大概可以歸納為以下的 7 個共通賣點👇👇👇

+ 3

Samsung Galaxy A53 5G

作為今次登場的 Galaxy A 兄弟中定位較高的一部，Galaxy A53 的規格就較強，雖然採用的處理器一樣是 Exynos 1280，但其屏幕較大，尺寸為 6.5”，同時更新率最高為 120Hz。

Galaxy A53 的相機配置亦較強，採用 6400 萬像素主鏡、1200萬像素超廣角鏡、500 萬像素的微距鏡頭以及一個景深計算用的 500 萬像素鏡頭。

Samsung Galaxy A33 5G

至於較入門的 Galaxy A33，則採用尺寸較細的 6.4” 屏幕、更新率稍降至 90Hz，屏幕亦是工藝需求較低的 Infinity-U 屏幕。

Galaxy A53 的相機配置在各方面都較弱，除了主鏡頭降至 4800 萬像素、超廣角鏡亦降至 800 萬像素、另有 500 萬像素的微距鏡頭以及一個景深計算用的 200 萬像素鏡頭。

Samsung Galaxy A53、A33 售價及上市詳情

Samsung 在發布的同時暫時未有公布 A53 及 A33 兩機的售價，只謂它們會分別於在 4 月 1 日及 4 月 22 日起陸續於全球上市。

不過根據早前的網上流出資料，Galaxy A33 5G 以及 A53 5G 的國外售價分別為 379 歐羅以及 399 歐羅起；按照慣例，香港價格大約為歐洲價的 8 折左右，換算即約＄2500 及＄2700 左右，對比 Apple 最新的入門型號 iPhone SE 3 還要便宜一千，可能會成為低預算用戶的另一選擇。

同場加映：新型木馬病毒｜YouTube影片作傳播 中招者恐信用卡、銀行被清零



病毒、惡意程式（Malware）在今時今日可謂無處不在，除了早前多次報導在 Google Play Store 處偽裝成不同的 Apps 引導 Android 用家下載再盜取個人資料的木馬病毒之外，現在連不少人日日在看的 YouTube 影片都有潛在危險👉👉👉近日抗疫留家的時間增加，就連睇片都要小心提防。