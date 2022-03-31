ASUS Vivobook Pro 14X OLED評測｜2.8K極致螢幕　虛擬按鈕有驚喜

ASUS Vivobook Pro 14X OLED評測｜疫情期間，很多人為了找 WFH﹑Zoom﹑家中上課的手提電腦而煩惱，要找一部外型﹑硬件﹑功能齊備，同時價錢相宜的手提電腦，更是難上加難。今次實試的 ASUS Vivobook Pro 14X OLED 則在各方面都帶來驚喜，而且性能上更是文書﹑創作者，以及玩家都能同時滿足。



極具質感外型

Vivobook Pro 14X OLED 設計上，採用高科技鋁合金塗層，看上去有金屬的高級感。低調而不失細節的鐳射光雕刻外殼標誌，為手提電腦加上型格的元素，適合經常會拿出外使用的人。

極致螢幕

Vivobook Pro 14X OLED 最令人驚嘆的是，把螢幕的可能性達到極致。高階的 14 吋 2.8K OLED HDR 螢幕，並採用文書﹑創作者最愛的 16:10 縱橫比，整體視覺體驗非常良好。顏色更是令這螢幕達到極致的重點，具備 100% DCI-P3 廣色域，通過 PANTONE 驗證，可提供專業級的色彩準確度，對於常用手提電腦執相﹑剪片的創作者來說，工作需要的色準，Vivobook Pro 14X OLED 也能全數提供。

而驚人的 1,000,000:1 對比度取得 VESA DisplayHDR True Black 認證，讓用家能看到最純粹的黑色畫面，不論是工作﹑打機，還是看電影，True Black 也能把畫面提升不只一個層次。記者試在 Disney+ 上觀看《Eternals》，色彩的對比度和 True Black 效果都令人滿意。

高畫質同時護眼

在疫情期間，很多人都開始 WFH 工作，或有更長時間留在家中使用電腦。Vivobook Pro 14X OLED 獲得德國萊因 (TÜV Rheinland) 護眼認證，減少 70% 有害藍光，在追求極致畫質同時有效保護眼睛。

（陳錦洪 攝）

鍵盤／Touch Pad 有驚喜

Vivobook Pro 14X OLED 的鍵盤採用與外殼對襯的色系，「Esc」和「Enter」都有別出心裁的設計。1.35 毫米的大鍵盤上打字，能為文書和創作者帶來舒適﹑精準的體驗。記者實試後，發現鍵盤雖不是為電競玩家設計，但足夠的觸擊回饋和鍵程，不論是打字還是打機操作，都有出色的手感。

Touch Pad 部分更令人驚喜，比一般手提電腦大 44% 的 Touch Pad，令鼠標使用極度順手，而且加入 Adobe 相容 ASUS DialPad 虛擬繪圖按鈕，在 Adobe Premiere Pro 中可以當作時間軸﹑音軌﹑光暗的調校，而正常使用也能快捷調校螢幕光暗和音量，為用家帶來操作便利性。

專業文書處理

如以上所講，現在 WFH 的情況和需求大增，對手提電腦的鏡頭和咪高峰的要求自由提高。Vivobook Pro 14X OLED 獨家 AI 降噪技術，以及可開關鏡頭蓋設計，有效提升視象會議質素，而且部分用家以前會怕鏡頭沒有遮擋的問題，在這設計下也迎刃而解。

誰說文書機不能打機？

Vivobook Pro 14X OLED 驟眼看來是一部偏用文書和創作者向的手提電腦，但其實硬件配置最高達第 11 代 Intel Core i7-11370H 處理器，再配 GeForce RTX 3050 顯示卡，加上雙風扇及兩組散熱管的 IceCool Plus 智能散熱系統，可提升高達40%運算效能。記者用來試玩《RainbowSix Extraction》，高效下完全沒有卡頓感，而且可以發揮到 90 Hz 螢幕刷新表現，文書﹑電競二合為一，同價錢比較下，Vivobook Pro 14X OLED CP值極高。

ASUS Vivobook Pro 14X OLED規格



處理器：Intel Core i7-11370H

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3050

記憶體：16GB DDR4

容量：1TB PCIE Gen3 NVME SSD

螢幕：14吋 OLED 2.8K 16:10 (2880 x 1800) 螢幕支援100% DCI-P3色域

尺寸/重量：317(W) x 228 (D) x 17.9 (H) mm / 1.45kg

零售價：HK$12,998



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