Uniqlo X Final Fantasy 35周年16款FF特別版UT機迷必買，日本4月開售／香港5月2日推出｜為了慶祝Final Fantasy系列（太空戰士／最終幻想）35周年，與Uniqlo合作聯乘推出16件UT，每一件代表每一集主題，非常值得機迷們入手。而且日本更會推出限定版Boxset，千萬不要錯過。



Uniqlo X Final Fantasy 35周年16款特別版UT及撲克牌特典

《Final Fantasy》（太空戰士／最終幻想）系列由1997年推出至今已有35年頭，當中推出過不少作品，單單正章作就已經有15+1套（FF XVI尚未推出）。為了慶祝FF系列35周年，官方與Uniqlo合作推出16款UT，每一款以一集正章作主題，例如FF I至FF IV以像素角色為主題，而未推出的FF XVI亦都以主視角為主題印花tee，每一款都非常有特色。（香港全16款都會推出，每款99元，5月2日香港正式上架，日本4月29日推出）

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FF與Uniqlo聯乘16款UT（Uniqlo）

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Final Fantasy與Uniqlo聯乘16款UT逐件睇👇

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另外，日本及美國等地，都會同時推出限量撲克牌特典，只需要同時購入2件或以上便可以免費獲贈一副，未知香港Uniqlo會否同時跟隨附送。

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日本亦會同時推出《Final Fantasy 35周年UT》限量Complete Boxset（未知日本外Uniqlo會否推出），全球限量推出5000套，內裡有齊16件特別版FF UT外，還會有2副限量撲克牌特典（一副黑色普通版及一副金色限定版），亦都是非常值得珍藏。

《Final Fantasy 35周年UT》限量Complete Boxset，售價為24900日圓（約港幣$1550）。

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