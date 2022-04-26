小米POCO F4GT發表｜最強紅米機國際版、$4300玩頂級規格10大賣點

POCO F4 GT 發表｜小米在 2022 年繼續以機海戰術攻陷市場，在 Xiaomi、Redmi 兩個不同定位的品牌，更年輕化的遊戲定位子品牌 POCO，在今日（4月 26日）亦正式發表了其年度最高階機種 POCO F4 GT。



POCO 2022 年最高階機種、POCO F4 GT 是紅米機轉生

如果有留意小米的新機發布，相信會知道早前小米在中國內地市場推出了 Redmi K50 系列，而 POCO F4 GT 則為其中最高階的「K50 電競版」的轉生之作。

POCO F4 GT 除了機身加入 POCO 的商標，以及加推 POCO 的招牌顏色之外，其內置的硬件配置與 Redmi K50 電競版沒有兩樣，同樣採用目前 Android 市場最強的處理器 Qualcomm Snapdragon S8 Gen1，同時加入了機迷相當鍾情的實體肩鍵，難怪 POCO 官方稱之為硬核遊戲手機。

POCO F4 GT 10 大賣點

【1】旗艦性能

如上文提到，POCO F4 GT 採用與 Redmi K50 電競版同樣的配置，用了目前 Android 陣營當中最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 處理器，屬於 Android 頂級規格，同時亦是目前國際市場中唯一擁有此水平硬件的遊戲旗艦手機。

【2】雙液冷散熱

POCO F4 GT 內置散熱板的散熱面積達到 4860mm²（圖 POCO）

S8 Gen1 處理器效能雖強，但據目前資料所得，其熱量散發的問題亦十分嚴重，為了保持 POCO F4 GT 在不同操作環境下都可以擁有平穩表現，其內置了與 Redmi K50 電競版同樣的雙 Vapour Chamber 散熱設計、散熱面積達到 4860mm²，另外又將處理器以及充電晶片兩大熱源分開擺放，大大減低了熱量積攢的機會。

處理器以及充電晶片兩大熱源分開擺放，大大減低了熱量積攢的機會。

【3】高階屏幕

在顯示方面，POCO F4 GT 的機面加入了 Gorilla Glass Victus 強化玻璃，屏幕材質為 OLED、支援 120Hz 更新率及 480Hz 觸控採樣，同時取得了屏幕評測機構 DisplayMate 的 A+ 評級，證明其在色準、光度、對比度等都屬業界頂級水平，另外 POCO F4 GT 又加入了 1920Hz 的高頻 PWM 調光技術，可以讓用家在黑暗環境下玩遊戲而不傷眼睛。

【4】快速充電

POCO F4 GT 內置電池為 4700mAh，而且繼承了近年小米其他機種的 120W 輸出快速充電能力，可以在 17 分鐘之內就將手機的電池由 0％充滿至 100％。

【5】智能充電

120W 快充在目前市場算是頂尖的充電速度，但高速的電力輸入亦的確會加劇電池壽命損耗，POCO 方面就特地在 POCO F4 GT 中加入了 Adaptive Charge 智能充電模式，在夜間插上電源時，其只會充電至 80％ 水平，待用戶即將起床時才將電池充滿至 100％，以增長 POCO F4 GT 的電池壽命。

【6】超強震感

POCO 方面指要提升遊戲手感，手機的震動回饋十分重要，故在 POCO F4 GT 內就加入了 Android 手機中最大體積的 X 軸摩打，採用一體式磁鋼設計，以震量數據而言， POCO F4 GT 的X 軸摩打可以輸出 5.12Gpp，不單是 Android 最強，更比 Apple iPhone 所用的 Taptic Engine 更強。

【7】實體肩鍵

繼承了 POCO F3 GT 的基因，POCO F4 GT 亦加入了磁動力彈出式肩鍵，今代的更是升級版，除了利用更多磁鐵增加穩定性，其底部亦改用矽膠以提升實體鍵的回彈力。

除了支援遊戲以外，這組肩鍵亦可以作為手機其他功能的快捷鍵如拍攝快門鍵等使用

【8】高質音效輸出

POCO F4 Pro 加入了手機界首次出現的四喇叭輸出，左右各有一對高、低音輸出單元，揚聲器位置稍為上移，在橫持手機時不會因而令音訊輸出受阻；同時，它亦支援 Dolby Atmos 全景立體聲以及 Hi-Res 音效輸出。

【9】高速網絡配置

打機最忌 Lag 機，POCO F4 GT 加入 Wi-Fi 及 5G 天線各兩對，以防在手掌遮蔽到天線傳輸網絡訊號，並可隨時以智能選擇天線接收以保持高速上網。

【10】旗艦攝力

雖然遊戲才是主角，不過 POCO F4 GT 作為旗艦機，在拍攝硬件上都有著不俗的配置，其中主鏡頭就採用了 6400 萬像素 Sony IMX686 感光元件，前置的 2000 萬像素鏡頭亦為 Sony 出品。

POCO F4 GT 售價及上市資料

在主力的遊戲定位手機集中在中國大陸市場推出，POCO F4 GT 以 2022 年的 Android 頂尖規格在國際市場登場，本已有一定的吸引力，而其定價方面亦相當吸引、足令其成為目前市場上最平價的 S8 Gen 1 機種之一；其兩個版本的國外早鳥售價分別為👇👇👇

8GB RAM + 128GB ROM 版本 － 售價 499€ 歐羅

12GB RAM + 256GB ROM 版本－ 售價 599€ 歐羅

據悉 POCO F4 GT 稍後亦會在香港上市，而根據過往的慣例，POCO 國外機種來港時售價多數會貼近早鳥價，換言之約＄4300 起的價格就可以買到既擁有高階 Android 規格同時又有實體肩鍵等遊戲配置的旗艦手機，性價比令人頗為期待。