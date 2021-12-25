Pixel 6/6 Pro評測︱5大重點看值不值得買？Pro版升級不只尺寸

繼蘋果陣營後，Android 的老大哥 Google 也推出 Pixel 6，上市前一樣是期待值爆表，開賣之後一樣搶爆熱潮，走到第六代的 Pixel 到底還有什麼令人為之瘋狂的亮點，這次的更新又與以前有何不同，重點是：值得入手嗎？實測用了近兩週，帶你一同揭曉。

文：Bakery Kung和溫蒂穿著紅白拖（GQ Taiwan）



翻過來背面大不同

Pixel 6 和前幾代最大的不同就是相機的配置，從背面上來看，將原本聚集在左上角的鏡頭，以點列式地橫越手機背面，讓相機鏡頭突起的比例增加，這樣的設計是否「美」是見仁見智，只能說是 Google 頗「勇敢」嘗試，希冀在 Android 手機中做出自己的特色。

相比 Pixel 5 僅有一個尺寸（6 吋），Pixel 6 提供兩種螢幕大小供選擇，在鏡頭數量、相機畫素、記憶體都有差異，以做出區隔，可以參考 Google 官網上的「手機比一比」的功能，根據需求選出最適合自己的手機，以下也列出主要差異，供快速評估。

從裡面 Google 到外的原生系統

要說 Android 系統手機百百種，然而各個品牌為了建立自己的死忠用戶，還是會推出自家 app 或系統架構，然而這些採用 Android 系統的手機，仍舊差了 Google 原生機的 Pixel 一點。

當然我們並不是說性能和功能，而是手機簡潔程度和系統更新速度，當你拿到手機時，裡面就只裝有 Google 服務，對於原本在生活中就熟悉 Google 地圖、Google 搜尋引擎、YouTube 的人來說，再簡單不過，且系統更新幾乎都先推播到 Pixel 上，對想要「走在科技最前端」的 3C 迷來說可是優點。

安全性就更不用說了，雖然我們還是不免會懷疑 Google 是否會搜集你的資料，當然會啊！不然怎麼推薦你最佳上班路徑呢？不過和某些品牌差別在於資料會不會被回傳到其他地方，遭到有心人士利用。原廠也會定期推出安全更新，修復系統漏洞，各種隱私權的設定也都是首先在 Pixel 上開通，如果你想要一支安全性高的 Android 手機，非 Pixel 莫屬。（前提是你不會裝載來路不明的 app，自己手機安全自己顧！）

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首度搭載 Google 自家研發晶片，有更厲害嗎？

在 Pixel 6 上市前，除了設計大家最關注的消息是，Google 將自家研發的晶片Google Tensor 應用在手機上，捨棄過去使用的高通，如同蘋果也捨 Intel 改採自家晶片一樣。自家開發的晶片和架構，能幫助手機更展其優點，要論 Google Tensor 是否真的有比高通驍龍 880 厲害，大家各執一詞，不過可以感受到在拍照時，感受到處理速度和鏡頭開啟的流暢度，真的會讓你不想把手機放下來。

另一個明顯感受到的是續航力，先撇除長時間追劇，Pixel 6 Pro 完全可以滿足重度社群使用者的需求，包含頻繁查看社群、拍照、回訊息等，中間使用網頁搜尋和地圖導航，也可以使用近一天半，而充電速度亦十分快，從完全零到 80% 不到一個小時，缺點只在於原廠並沒有提供 type-c 充電頭。

一樣讓人讚嘆不已的拍照效果

Pixel 的照相功能一直為人津津樂道，尤其是經由演算法加強的夜拍，更是每每讓人驚艷，這次的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 一樣使用 1200 萬畫素的超廣角鏡頭，搭配 5000 萬畫素的廣角鏡頭，在白天拍攝畫面會比肉眼看到的顏色更加飽和鮮豔（藍天更藍、綠地更綠），Pixel 6 Pro 現在還有 0.7 倍的功能，讓你像是「退後一步」可以在鏡頭裡裝下更多畫面。

前置鏡頭的自拍模式下，Pixel 6 Pro 稍微更廣角一點，比 Pixel 6 可拍攝範圍大，當你現場光源不夠時，手機還會自動調亮螢幕幫你補燈，可說是十分貼心。

Pixel 6 vs Pixel 6 Pro 差的不只是大小

要論大小，其實兩個型號差異不大，還不到 1 吋呢！兩支手機乍看一樣，但其實有些細節差異，Pixel 6 Pro 的螢幕是微曲面設計，顯示畫面會延伸到側面，看起來更飽滿，視覺延伸效果更好，邊框是拋光合金，因此更有新潮感，握起來也更加舒適，要大手才能單手操作，也因為螢幕是 QHD，追劇會看起來更舒適。

相較之下，Pixel 6 的新意少了一點，螢幕一樣是滿版，但沒延伸到側面，手機邊框是霧面的合金設計，多了一點摩擦力，手握裸機比較不會滑落，不喜歡受到手機殼束縛的使用者，可能會比較適合拿 Pixel 6。

👇👇👇按圖放大看 Pixel 6 系列規格列表👇👇👇

所以該不該入手 Pixel 6 系列？

如果你原本是拿 Pixel 4a 或是其他 Android 手機的使用者，Pixel 6 系列完全是你可以考慮的選擇，相機全面升級，同時保有家族的優點，而且續航力也更佳。

如果是果粉陣營想要跳槽，以 iPhone 12 以前的使用者來說，Pixel 6 Pro 是經濟實惠的選擇，在約 6000 的價格裡，可以擁有一支系統輕巧乾淨、拍照流暢、安全性高，重點是拍照還有續航力都表現不俗的手機。

另外適合使用 Pixel 的使用者是 Google 服務的重度使用者，舉例來說你的文書處理大部分是 Google 文件，在編輯文章時，直接就可以用同個帳號，將 Google 相簿裡的照片插入文件中；而且 Google 相簿的搜尋功能比 Apple 好，習慣透過相簿找尋、整理照片的人，使用 Pixel 就不用額外備份整理。

同場加映小教室

讓果粉不願跳槽的理由眾多，你可能沒想過其中一個是 AirDrop，畢竟蘋果生態系完整，在不同裝置間的切換和檔案轉移已經十分流暢，不過現在 Pixel 上你可以選擇照片之後，用「鄰近分享」功能，將檔案丟給附近的朋友（當然 iOS 和 Android 一樣無法共享），速度也和 AirDrop 差不多，不過要先設定好開放給所有人搜尋，否則就只有通訊錄的朋友可以收到。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Pixel 6、Pixel 6 Pro差在哪？實測「五個重點」告訴你Google Pixel 6系列值不值得買？要挑哪一支！】