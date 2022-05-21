Mercedes Benz EQ電動車展將會展出本地首度亮相的EQE、 EQB 7人SUV、EQS外，更有不少車迷期待的概念車VISION EQXX！已有百多年造車歷史、來自德國的汽車品牌「Mercedes Benz 平治」，近年大力推動電動車的發展，最近更一口氣推出多款吸引車迷眼球的EQ系列電動車。而平治就在5月20日起於ELEMENTS 圓方商場“The Future Envisioned”Mercedes- EQ 車展，車迷本周末必到！



今次Mercedes Benz平治將於5月20 - 24日假ELEMENTS 圓方商場舉行「 “The Future Envisioned” Mercedes- EQ 車展」，於現場展出多款全新電動車，包括EQS電動豪華房車、首度本港公開亮相的EQE電動行政房車與EQB 7座SUV。當中最吸車迷眼睛的當然是特別來港展出的 VISION EQXX 概念車！

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四款平治熱門電動車，將在周末於圓方商場展出。（黃寶瑩 攝）

VISION EQXX最高效能的電動車

Mercedes Benz 平治早前公布的概念車 VISION EQXX，雖然只有不多於100kWh電池量，但憑藉10 kWh/100 km 的低耗量，令續航距離逾1000km！而且先進的驅動系統、0.17Cd超低風阻和前衛的外型設計，VISION EQXX充滿著未來感。

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實用向EQB 7人SUV及豪華房車EQE

以輕巧7人SUV設計的EQB 250及行政豪華房車設計的EQE 350+，均是首次實車到港展出。前者正是市場上罕有7人電動SUV，190ps輸出、續航力長達474km，實用性非常高；而行政豪華房車設計的EQE 350+，則是使用了電動車專屬模組結構的車型設計，高達292ps輸出、續航力高達 654 km，無論實用、性能及玩味上均取得平衡。

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電動豪華房車AMG EQS 450+

相對大玩高性能的AMG EQS 450+，無論內外均設計得非常有高科技感覺的電動豪華房車，最高達333ps、785km續航力，車身的超長軸距設計，無論前座或後座都擁有寬敞的空間體驗。

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The Future Envisioned”Mercedes-EQ 電動車車展詳情



日期：2022.05.20（1PM – 8PM）、2022.05.21 – 05.24（11AM – 8PM）

地點：ELEMENTS 圓方 1 樓金區展覽場地

展示型號包括：EQB、 EQE、EQS、VISION EQXX 概念車

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