iPhone 14新設計｜Apple官方片流出、提早確認「感嘆號」前鏡設計

iPhone 14 官方流出｜距離 iPhone 14 的發布至少尚有 3 個多月的時間，但網絡上早有大量有關這部新一代 iPhone 的規格、功能傳聞流出，而除了不同的分析師、傳媒人爆料以外，就在稍早前連 Apple 官方都加入洩密行列，在官方影片中確認了一個流傳已久的傳聞！



Apple 泰國官方影片洩 iPhone 14「真身」？

事源 Apple 泰國官方早前在其 Youtube 頻道就發布兩條宣傳 Apple Pay 的廣告影片，然而在以動畫型式展示 iPhone 手機的 FaceID 認證畫面時，顯示出的卻並非過去幾代的「M字額」設計，而是近幾個月來多番被傳聞的驚嘆號打孔前鏡頭。

Apple 官方在短時間內已察覺不慎爆料，遂火速將影片下架，然而影片已被不少媒體截圖甚至下載，間接證實了近幾個月眾多 iPhone 14 去除瀏海、改成打孔屏幕的傳聞。

傳聞 iPhone 14 加價又延遲發表？

傳聞今代 iPhone 14 將可能會加推新的紫色選擇（圖 MacRumors）

根據業界人士多次爆料，目前我們已經可以掌握不少有關 iPhone 14 系列的大量資訊，例如今代可能會加推新的紫色選擇；在機型方面，mini 款將不復存在，剩下的就只有兩個屏幕尺寸的四款 iPhone 14，依定位排序分別為👇

－6.1 吋屏幕的 iPhone 14

－6.7 吋屏幕的 iPhone 14 Max

－6.1 吋屏幕的 iPhone 14 Pro

－6.7 吋屏幕的 iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 系列尺寸示意圖（圖 theappleclub）

而在售價方面，有傳 iPhone 14 系列全線都會加價約＄100美元，以現時 iPhone 13系列香港售價參考對比下，14 Pro Max 最入門容量版本都已破萬，如果容量與今代同樣的話，iPhone 14 Pro Max 1TB版本或會賣近15000元。

但即使閣下的信用卡已經預備好，可否在 9 月時準時買到 iPhone 14 系列新作仍然是未知之數，事關日前日經新聞就報導，由於中國境內的對疫封地城政策，作為 iPhone 組裝主要生產力的和碩位於上海及昆山的工廠都被迫停工，令新 iPhone 的組裝進度大幅落後。

不過後來又有爆料界享譽盛名的分析師郭明錤就在 Twitter 上發布消息指 Apple 的供應商正加班加點進行 iPhone 的製作程序，或有望趕上 9 月的發布時間。

郭明錤在字裡行間更暗示他認為市場對於 iPhone 14 系列的需求不大（圖 Twitter）

iPhone 14 系列其他傳聞總合👇👇

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👉 傳iPhone 14 Pro將用4800萬像素主鏡頭 提昇手機拍攝全新水平

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👉iPhone 14系列竟然不是全面升級 擁有A16處理器的只有這兩個版本