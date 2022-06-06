WWDC 22蘋果發布會文字直播，iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、新MacBook Air、AR眼鏡等新產品即將現身？（附直播連結）｜Apple蘋果即將在香港時間6月7日晚上1時舉行WWDC 2022 keynote（蘋果發布會），預期將會公布最新iOS 16、iPadOS 16、macOS 13等新系統外，還很大機會發布以M2晶片作架構的新MacBook Air、Mac mini等，還有傳聞已久的VR／AR裝置。究竟發布會有什麼新品？今晚（6月7日1am）與各位果迷一同看直播！



WWDC 2022 蘋果發布會（Apple Worldwide Developers Conference）keynote將會在香港時間6月7日凌晨1時正式舉行，今年除了幾乎肯定會有iOS 16、iPadOS 16、macOS 13等最新系統消息外，還很大機會公布最新M2晶片以及新MacBook Air等新機系列。而且傳聞已久的VR／AR裝置亦可能在今次發布會登場。

👉 WWDC 22文字直播 將會在6月7日1am開始...（可隨時Refresh更新此頁取得最新資訊）

6月7日

iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS Ventura的Developer Beta今日正式推出、Public Beta於7月推出。新M2 MacBook Air（售價9499起）、M2 MacBook Pro將7月推出（售價9999起）。



02：43＞macOS的Stage Manager功能亦加入iPadOS 16，令iPad工作愈來愈似macOS desktop般。接上外置屏幕時，可以伸延第二屏幕，亦有更多不同工作群組顯示，亦可利用Apple Pencil隨時繪圖後，放在另一個顯示屏幕上，工作就如Mac一樣。

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02：39＞將會加強Desktop class apps的製作工具

02：37＞iPadOS 16亦在打機上加強，同樣對應Metal 3。Game Center可以看到朋友的Activity，看到朋友正在玩什麼遊戲等資料。對應Share Play、與友人一起打機。

02：36＞Sneak peek功能可以在FaceTime中分享iPad上任何工作、文件、影片、相片等。當然可以與iOS 16、macOS上互動。

02：31＞iPadOS 16獨有新功能：Collaboration功能、可以share sheet等文件與朋友一起共同編輯（利用iMessage來分享），有點像Google Doc功能。亦可立刻利用FaceTime來與友人討論。亦可以在FaceTime開會時即時分享iPad上Safari不同tap的畫面。

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02：27＞可以利用iPhone當作Mac機的webcam（不需要任何連線），影像質素更高。亦對應Centre Stage功能。另外，可以利用iPhone作第二cam，同一時間在FaceTime時，同時播放Mac上cam及iPhone相機影像。

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02：26＞新handoff功能，對應FaceTime。可以隨時在手機FaceTime時，轉至Mac機上。

02：24＞更找來Capcom《RE 7 Village》重新以Metal 3製作登陸macOS。MacBook Air玩1080p、Mac Studio更可上4K。

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02：22＞Gaming打機方面亦有加強，全新Metal 3工具。無論遊戲畫面、frame rate都更出色、game讀取時間更快。《No Man Sky》是首隻用上Metal 3工具製作。

02：19＞Safari功能新介面，更加快速、私隱保安亦更強。加入Share Tap Group、可以將正在看的頁面直接share給朋友。新Passkeys功能，可以創建新password於不同device上使用。

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02：17＞全新spotlight功能，更快更準；Mail功能亦有更新，可以設定時間sent email、刪除回收email、search功能亦有加強，快速搜尋；

02：13＞macOS新功能：Stage Manager，可以將多個同時進行的app放在左方小窗口，可以隨時轉換。亦可以將不同app放入不同工作group中，可以隨時開／關同一組工作的apps。

02：11＞macOS 13新功能介紹：命名為macOS Ventura

02：10＞M2版MacBook Air由1199美金起、M2版MacBook Pro由1299起；M1版MacBook Air亦會同時減價。

02：08＞M2版MacBook Pro亦正式公布：比上代M1 13吋MacBook Pro快39%（並非M1 Pro版）。20小時影片播放續航力。

02：01＞首部使用M2晶片的新機：全新MacBook Air，以新MacBook Pro的平板設計、4隻顏色。MagSafe IS BACK！機身只有2.7磅、仍有3.5mm插口、13.6吋屏幕、比上代更光25%、M字額1080p鏡頭、音響輸出比上代更出色、更且4 speakers對應Spatial Audio。鍵盤亦有TouchID、效能方面比上代M1快20%。18小時播放影片時間；跟機附送雙USB Type C port火牛。

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01：57＞M2晶片繼續以5nm製程製作、將在效能表現上更強。8核心cpu，比上代M1 效能高18%、比12核intel cpu更節省多達1／4電量；GPU方面比上代M1高25%，比一般PC的GPU更強大2.3倍；同樣加入media engine，在多媒體影片處理更快速。

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01：46＞ 接下來macOS 13：Apple Silicon第二代M2晶片正式公布。

01：52＞Medications功能：可以追蹤用家用藥時間、提示，就算沒有Apple Watch，iPhone只需要直接scan label就可以紀錄。另外，還會有不同藥物副作用的提示。

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01：50＞watchOS 9加強睡眠追蹤功能：可以看到睡眠周期等資料，而且更可以隨時自動追蹤、更詳盡心臟健康資訊。

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01：49＞iPhone的健身app有更多更詳盡資訊

01：45＞watchOS9 跑步偵測更準確、訓練功能更強：因應跑步時的骨骼、移動、搖擺來計算跑步時的資訊。可以更準確知道自己的訓練強度，隨時創建自己的訓練目標。

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01：43＞watchOS9新功能：加入4個新watch face錶面、全新notification、新podcast app

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01：42＞Personalized Spatial Audio：個人AirPods空間音訊設定。

01：38＞CarPlay新功能：全新介面、全新Sneak Peek功能，可以在CarPlay介面上看到駕駛資訊，而且可以因應不同車款而有不同介面，來操作汽車不同的設定及資訊。

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01：35＞接下來「Home」app更新：新matter功能，加強各項家居app私隱保安；全新Home app主畫面，看起來更簡潔。亦可以即時看到對應HomeKit的cam即時影像。

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01：32＞iOS 16最後一項改進便是privacy個人私隱：Safety Check，可以快速即時檢查不同apps的安全程度，而且可以快速清除及設定手機內所有私隱。

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01：29＞Family Sharing新功能：兒童戶口設定更易；相片加入iCloud Photo Shared Library，最多5位家庭成員分享；拍攝時更可以直接儲存在 Shared Library之內。

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01：26＞接下來與Sport有關的新功能：Apple TV app可以即接看到美式足球最新賽果；Apple News內可以加入「My Sport」來看自己最愛球隊最新消息（Apple News香港仍未登場）。

01：23 ＞ 全新Apple Map：全新3D設計地圖將會登陸更多地方，但暫時仍未有香港份。分享路線至不同裝置外，還有新的Transit功能，可以將即將乘搭車輛資料儲存在Wallet內。

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01：19＞Wallet新功能：加入In app ID認證（相信此功能香港暫不會出現）；可以share電子鑰匙，利用iMessage來傳送給其他朋友；Apple Pay可以個人對個人作付費；還加入Apple Pay Later作借貸／分期購物（相信此亦暫不會香港登場）。

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01：17＞ Live Text to video：可以在影片中隨時copy文字。更可以拍攝不同相片、退地使用。

01：16＞全新dictation功能：在打字及語音輸入之間隨時轉換，就算在keyboard顯示時，仍可以利用dictation來語音輸入。亦可利用Siri來收聽語音來快速send訊息。

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01：15＞SharePlay功能加加強，可以iMessage隨時分享自己的apps、甚至正在看的影片或音樂等。

01：13 ＞ iMessage新增功能：可以即時回收刪除訊息。

01：10＞全新互動式notification於lockscreen。如特定第三方app、音樂app等，亦可以focus不同設定來校節自已的home screem、lockscreen或互動式notification。就連全新focus亦加強了在篩選對此事更適合的瀏覽器內容。

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01：06 ＞ 先來介紹iOS 16。首個新功能便是全新lockscreen。用家可以自行設定不同個性化相片設定，而且就連字型都有得設定。而且更可以將實用的Widgets放在Lockscreen上。另外，還可以在Store上下載不同的wallpaper作lockscreen。還有動態、emoji等不同主題的wallpaper。

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01：04 ＞ Tim Cook宣布已多達3400萬位Apple開發者。

01：00 ＞ WWDC22 正式開始，先來到Apple Park...Tim Cook登場！

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00：46 ＞ WWDC22 Keynote即將舉行，早在數小時前Apple Store已經關店，似乎將會有新產品於發布會後上架。（難度是新MacBook Air？）

就在發布會前，先總合直至現時為止的所有傳聞重溫。



iOS 16 傳聞預測8個實用新功能

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WWDC22傳聞正在測試中7部新Mac 型號

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傳聞Apple的VR/AR系統，極可能會在今年ＷＷDC22上登場

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