WWDC 2022｜Apple WWDC 2022 開幕發布會中，公開了 iPadOS 16 的內容，今次更新的新功能把 iPad 推到另一層次，多個功能都實現了有如電腦的操作，特別是新的「幕前管理」（Stage Manager）。iPadOS 16 的 8 大實用新功能，能否成為取代 MacBook 的工作神器呢？



1）「幕前管理」

iPadOS 16 新加入的功能中，最有驚喜的就是「幕前管理」，用家可以在iPad中，首次在單一畫面新增不同大小的重疊視窗，更可以自動組織 App 和視窗，實現更快速和直觀的多工處理體驗。

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幕前管理：單一畫面新增不同大小的重疊視窗（Apple 圖片）

2）支援外置顯示器

配合「幕前管理」功能，在Ｍ1晶片以上的iPad Pro和iPad Air中，更解鎖外置顯示器支援，解像度高達6K。用家可以自行安排在 iPad 和其他螢幕中，分別使用最多 4 個 App，令 iPad 的操作可能性延伸到其他裝置上。

支援外置顯示器（Apple 圖片）

3）「訊息」App升級方便遙距協作WFH

用家可以在透過「訊息」App 傳送協作邀請，共享「檔案」app、Keynote、Numbers、Pages、「備忘錄」app、「提醒事項」app、Safari 及第三方 app 之間的內容。如有人修改文件，也會在訊息的頂部看到，甚至直接和協作者FaceTime。

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4）協作畫布「Freeform」App

全新的「Freeform」App 也是提供協作功能，所有共享的用家都可以在畫布上，實時查看﹑分享和編輯內容（支援Apple Pencil）。同時，「Freeform」App也支援 FaceTime 功能，讓所有的協作者一邊討論一邊更新內容。

Freeform：共享同家可以隨時在畫布上編輯內容（Apple 圖片）

5）「郵件」App升級

現在可以於傳送郵件的短時間內，取消傳送， 以及「郵件」App 會自動偵測是否忘記加入附件，讓用家有更體貼的體驗。另外，加入稍後提醒功能，可以在某日期﹑時間讓一則郵件重新出現。

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6）iCloud 共享圖庫

讓最多 6 位家庭成員加入 iCloud 共享圖庫，成員可以分享﹑編輯﹑新增﹑刪除照片。透過設計就可以把照片自動加入到共享圖庫，並同時在成員的「回憶」、「精選相片」和「相片」中出現。

iCloud 共享圖庫（Apple 圖片）

7）Safari 升級

用家可以開一個共享的標籤頁群組，和朋友共享分頁﹑書籤，以及直接在Safari上對話。加強安全性的通行密鑰，通過QR Code﹑Face ID 或 Touch ID驗證，取代網絡和App密碼。

8）「天氣」App

「天氣」App 終於加入到 iPadOS，可以在 App 內看到即時天氣的動畫資訊，或探索地圖以查看降雨、空氣質素和溫度，更可以收到所在地的惡劣天氣警報時通知。

（Apple 圖片）

iPadOS 16 支援設備：

-iPad Pro

-iPad Air 3 及以後機型

-iPad 5 及以後機型

-iPad mini 5 及以後機型



iPad 可取代 MacBook 工作？

iPadOS 16 加入了很多如電腦操作的多工處理功能，更加入合作功能，讓用家可以一部 iPad 處理到以往只有電腦才能解決的情況。

那 iPad 是不是可以完全取代 MacBook 呢？從更新內容中看到，iPadOS 16 是為用家提供便利快捷的操作體驗，記憶體﹑儲存和 OS 系統雖不能和 MacBook 比肩，但能作為 MacBook 電腦多工作業的延伸，令用家隨時隨地都有生產力。加上解鎖外置顯示器支援後，反而不是取代 MacBook，而是可成為電腦外最百搭的裝置使用。

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