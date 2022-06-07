梅雨季蚊蟲多，打開窗一會就必定有一﹑兩隻蚊飛入屋內，令人相當懊惱。部分人會在家中準備定一把電蚊拍，有備無患，但卻忽略了它可能引起的安全問題。

台灣新北市政府法制局近日抽查市面上的電蚊拍，竟發現所有樣本都不符合安全標準（CNS 60335），有機會造成充電起火的風險。



新北市政府法制局抽查 6 款電蚊拍，發現所有都不符合當地 CNS 60335 安全性標準，即針對電蚊拍電網面外圍和手把的塑膠材質，如燒起來的話不能在 30 秒內熄滅。由於很多人買電蚊拍都沒有太多講究，也沒有大品牌的保障，因此其實電蚊拍的安全性成疑，必須小心安全使用方法。

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電蚊拍安全使用貼士：

【1】蚊子被電斃後，應該抖動使蚊子脫落，不要用外物或用水沖洗，以防電蚊拍短路。

【2】電蚊拍通電後是使用直流高壓電，因此使用時有機會產生火花。不能在充滿易燃氣體和物品的地方使用，同時也不能把手和導電產品接觸到電網。

【3】電蚊拍的外型和兒童玩具相似，切忌讓兒童獨自使用。

【4】如電蚊拍是充電式，請不要啟動開機或接觸電網面，充電時間也不要超過15小時。

【5】如電網面的金屬表面破損或變形，不要繼續使用，以免短路或漏電。



👇👇電蚊拍安全使用貼士👇👇

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資料來源：新北市政府法制局