手機減價｜2022 年來到年中，各廠旗艦機都已上市一段日子，而為了鋪路讓下一代續作上架，各廠在這個時間都會有不同的促銷優惠，而在 6 月，當然更要善用「父親節」的名目大搞優惠。

今個星期至少有四個品牌及電訊商都有各自的智能手機促銷／減價優惠，如果想在這時間入手新機，就要把握時間了。



Samsung：送最多達＄4300 優惠／禮品

價格方面一向較硬的 Samsung，甚少有官方的減價優惠，不過今年他們的父親節優惠都相當吸引。

由即日起至 6 月 19 日期間，購買 Galaxy S22 系列手機，除了可獲贈 Galaxy Buds Live（價值＄1,498）之外，另又會加贈ITFIT 2-in-1 頸部恆溫按摩枕（價值＄938），另外如果購買的是 S22 Ultra，Samsung 還會額外送出Samsung Care+ 兩年服務計劃（價值＄1,298）。

Vivo：加＄500 買多手機

國內龍頭品牌 vivo 亦同時有父親節優惠，分別有 6 部手機都有優惠，由最新的 X80 至較平價的 Y21s 都有不同優惠，主要還是加贈流動電池以及 JOOX 會員。

但如果單計原價有減的機種，就只有年前上市的 X60，由原價＄4,698 減至＄2,999 促銷；另外，購買 X70 的話，就可以加＄500 加購一部原價＄1,098 的 Y12s。

ASUS：ZenFone、ROG Phone 系列激減達＄2000

ASUS 新機發表在即，旗下兩大旗艦舊一代 Zenfone 8 以及 ROG Phone 5s 都趁這段時間減價清貨，其中減價幅度最高的有 ZenFone 8，最多減＄2,000；而 ROG Phone 5s 則最多減＄1,700。

Smartone：小米、Sony 齊減過千

除了各大品牌的減價之外，電訊商方面亦有類似的限定優惠，SmarTone 網店上的小米以及 Sony 機優惠就最為吸引。首先才上市不足一季的小米 Xiaomi 12 及 12 Pro 就分別限時減價＄1,300 及＄1,400，但數量有限，截稿之時暫時售完，未知會否補貨。

如果買不到小米，其實都可以考慮 SmarTone 網店另一減價中的手機 Sony Xperia 5 III，其雖然是去年推出的機款，但勝在機身細小、又擁有與旗艦 Xperia 1 III 不相伯仲的性能，如今減至＄5,699，價位適中。