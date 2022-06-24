Acoustune HS1750CU 、HS1790TI／AK Kann Max 試玩｜6、7月有好多中高階個人音響Head-Fi產品上市，比如韓系播放器「力王」AK Kann Max，日系雙層金屬殼耳機Acoustune HS1750CU 、HS1790TI，還有TWS真無線藍牙耳機，你為推薦3類產品TOP 3必買之作。



日系匠魂再昇華 Acoustune HS1750CU / HS1790TI

日系品牌Acoustune，最出色就是充滿日本職人匠魂的雙層金屬製機殼：腔體及骨架兩層機身使用不同金屬組合，巧奪天工！比如2022年兩款新機，它們並不是同一款機改改色那麼簡單，HS1750CU使用CFC鍍黑黃銅腔體+鋁金屬外殼 及 HS1790TI則是鈦合金腔體+鋁金屬外殼，兩種不同組合，帶出各異的音樂取向。而且因為日元兌率影響，兩款機價錢比同系舊機平了千多元！且機身設定更小巧貼耳，改用長導管，比上一代好戴得多。

Acoustune HS1750CU（鍾世傑 攝）

+ 2

👉拖板安全｜插座不能用盡、這類電器不能駁｜專家指正5大使用錯誤

HS1750CU 鍍黑黃銅女聲

HS1750CU 換上 5 代 Myrinx 單元，內層hosing使用CNC製程鍍黑黃銅腔體，聽人聲聽流行樂最易入口。記者配以iBasso DX240，改用同廠4.4mm耳機線，聽宇多田光的女聲，很有感染力、好warm。（$4,200 Soundwave／2771 8209）

Acoustune HS1750CU（$4,200 Soundwave／2771 8209）（鍾世傑 攝）

HS1790TI 鈦高分析力

另一款Acoustune HS1790TI，因使用鈦合金腔體，外層是陽極氧化處理鋁材，所以定價比較貴，但兩款定位沒有中、高階之分，而是風格之別。使用2 代 Myrinx Composite 鈦製薄膜複合單元，音場和空間感更出色，高分析力極高，是一對愈聽愈順耳，不想脫下來的好耳機。（$6,800 Soundwave／2771 8209）

Acoustune HS1790TI（$6,800 Soundwave／2771 8209）（鍾世傑 攝）

👉高達水星之魔女｜Gundam粗眉女主被指趕客 另一因素令fans更絕望

2022年上半年有線耳機／DAP／真無線藍牙耳機TOP 3 推薦

+ 10

👉一拳超人真人版｜狂野時速Justin Lin執導 戴耀明同9人爭演琦玉

AK Kann Max｜力王麥斯

人稱力王的AK高出力播放器「Kann」，最新作AK Kann Max 再一次強化力的表現，而且使用了高階機獨有的自家TERATON ALPHA技術，系統會因應不同音樂file的需求，電腦獨立控制放大、解碼、電源3部份線路的電量，用上旗艦級別的ESS ES9038Q2M Quad-DAC解碼，令音樂的背景底噪史無前例地清淨。

+ 1

使用了跟Sony「索六萬」貴價台機原理一樣的Analog 電阻音量控制，上面也有AK招牌LED光圈，無論輸出音量多大、多小，都是百分百無損靚聲。所以雖然外觀變化不大，其實AK Kann Max 比其前身Kann Alpha出色很多。($9980/ ECT 3188 0767)

使用了跟Sony「索六萬」貴價台機原理一樣的Analog 電阻音量控制，上面也有AK招牌LED光圈。（鍾世傑 攝）

👉SPY X Family安妮亞UT炒斷市｜Uniqlo再版止炒風再販日期已劇透？

2.2mm／3.5mm／4.4mm 三件頭齊晒所有耳機插頭

2.2mm／3.5mm／4.4mm 三件頭齊晒所有耳機插頭（鍾世傑 攝）

試玩感想：大聲唔代表噪底

其實曾經買過Kenn 1代，還有Kenn Alpha，都是因為好玩有趣，但實際使用時，都幾需要夾一隻好耳機。尤其是Kenn Alpha，很容易就會聽到耳機傳出很重的底噪聲。以Campfire Supermoon這對靜電平板耳機試玩新一代Kenn Max，發現新機已經解決了這個問題，不單只好力，而且聲底很乾淨。唯一問題，就是大聲大出力的代價：玩一陣就熨手，所以記得買原裝機套了。

以Campfire Supermoon這對靜電平板耳機試玩新一代Kenn Max。（鍾世傑 攝）

👉iPAD 10 超高CP值規格曝光｜轉用USB-C 核心及屏幕升級仍賣$2599

Campfire Audio Supermoon 一樣推薦

使用了14mm 0.002mm超薄靜電震膜平板單元，以Campfire知名的3D打印技術，在小巧的入耳式耳機內，做出人稱「聲學迷宮」的調音配件，Supermoon聽起來舒服自然，有極大的音樂延伸性，對每一種樂器、人聲都有極高分析力，最適合聽配樂簡單的Jazz以及古典樂，甚至聽下試音天碟，聽下齒音呼吸位。$11,980（包括耳模費用／ECT 3188 0767）



Campfire Audio Supermoon

HK01數碼生活記者｜10件推介個人音響單品

01｜Acoustune HS1750CU 入耳式耳機



02｜Acoustune HS1790TI 入耳式耳機



03｜Campfire Audio Supermoon 靜電平板耳機



04｜intime 碧（SORA） 入耳式耳機



05｜AK Kann Max 播放器



06｜iBasso DX320 播放器



07｜Sony 金磚二代 WM1ZM2 播放器



08｜Sennheiser Momentum True Wireless 3 全無線藍牙耳機



09｜ Sony LinkBuds S 全無線藍牙耳機



10｜1MORE PistonBuds Pro 全無線藍牙耳機

