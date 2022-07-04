消委會iPad、Android平板推介｜由於肺炎疫情刺激人們在家中娛樂及辦公的關係，近一年來用戶對平板電腦的需求有明顯上升，而繼香港消委會早前發布平板電腦的測試報告之後，連美國的消費者組織 Consumer Reports 在早前都發表了 2022 年多達 33 部平板電腦的評分，更從中依據不同人士的需要推薦當中 10 部最佳作供想要入手新機的人士參考。



美國消委會 10 大平板推介：Apple iPad 系列獲超高評價

Consumer Reports 在今次的報告中，除了為 33 部不同系統、尺寸的平板進行評分，又從中分出幾個類別、重點推介 10 部不同的高分機種，其中就包括：

－最佳大眾用 iPad

－最佳 Android 平板

－最佳 Android 旗艦平板

－最佳專業用平板

－最佳 Amazon 平板

－最佳兒童用平板

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從 Consumer Reports 的報告中不難看到，他們對於 Apple iPad 系列致以十分高的評價，幾個型號在「可靠度」、「效能」、「顯示」、「易用程度」等四方面都獲得 5 分的滿分。

而同一時間，雖然 Samsung Galaxy Tab S8 系列一樣是以「專業」為主要定位，但 Consumer Reports 在評選出「專業用平板」時，結果仍然是推薦 Apple 兩個尺寸的 iPad Pro。

Apple iPad Pro 兩個型號勝過 Samsung Galaxy Tab 系列，雙雙被選為美國 Consumer Reports 的專業用平板推介（圖 Apple）

據 Consumer Reports 所講，新一代 iPad Pro 所用的 M1 晶片在效能上帶來莫大助益，同時 12.9 吋型號 iPad Pro 更是市面上罕有使用 MiniLED 技術顯示屏之平板，可以顯示出對比度更高、且色彩準確的畫面。

但如果預算有限、又沒有專業需要的用戶，Consumer Reports 在「最佳大眾用 iPad」一環就更推介用戶購買 2021 的 9 代 iPad，雖然內裡用的只是 A13 晶片，然而如果只是一般娛樂或普通的文書工作、上網需要，它的確可以提供到足夠的運算能力。

美國消委會 33 部平板評分

9 吋屏幕或以上型號

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8 吋屏幕或以下型號

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消委會測試 10 款平板電腦、小米平板續航力最強

除了美國消委會 Consumer Reports 之外，香港消委會早前亦測試了 2022 年香港市場有售的 10 款新型號平板電腦，基本上涵蓋了市面上主流的 4 個作業系統，分別為 Apple iOS、Android、華為 HarmonyOS 以及 Microsoft Windows 11，近期有意入手平板產品的話可以作另外一個參考。

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20+款iPad、Samsung、小米、Android平板優惠合集

今次記者總合了大部份主流網台以及Back to school優惠的「U-Mac Program」，比較了20多款iPad、Android、Huawei及Microsoft等不同平板電腦的價錢，找到不少最近減價優惠抵買的款式。👇👇各網店iPad優惠👇👇