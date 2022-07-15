實測M2 MacBook Air 2022 vs MacBook Pro 2022，Back to school優惠應選擇那一款好？｜M2 MacBook Air 2022終於正式推出，同時Apple亦公布了今年Back to School優惠，就算買新MacBook Air可獲取折扣優惠外，更可以免費獲得AirPods 2等，絕對是最佳買Mac時機。不過各款新機之中，如何選擇？今次就為大家作新機評測同時，分析應該購買哪一款MacBook好。



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今次M2 MacBook Air及M2 MacBook Pro性能上比上代M1晶片更強，在多方面跑分都取得非常不錯的分數，但究竟如何選擇好？有新買新？還是這時選擇更便宜的M1 MacBook Air好？下文為大家再作詳細分析。

M1 MacBook Air、M2 MacBook Air 2022、M2 MacBook Pro 2022（陳葦慈 攝）

👉 Apple Back To School 2022｜教育優惠買MacBook／iPad送AirPods2

（網上截圖）

M2 MacBook Air、MacBook Pro及M1 MacBook Air於Apple官網的「教育商店」價錢

M2 MacBook Air（基本版）



8 核心 CPU／8 核心 GPU

8GB 統一記憶體／256GB SSD 儲存

原價：$9499學生價：$8749（折扣$750＋送AirPods 2）

M2 MacBook Air（進階版）



8 核心 CPU／10 核心 GPU

8GB 統一記憶體／512GB SSD 儲存

原價：$11899

學生價：$11149

（折扣$750＋送AirPods 2）

M2 MacBook Pro（基本版）



8 核心 CPU／10 核心 GPU

8GB 統一記憶體／256GB SSD 儲存

原價：$9999

學生價：$9249

（折扣$750＋送AirPods 2）

M2 MacBook Pro（進階版）



8 核心 CPU／10 核心 GPU

8GB 統一記憶體／512GB SSD 儲存

原價：$11499

學生價：$10749

（折扣$750＋送AirPods 2）

M1 MacBook Air



8 核心 CPU／7 核心 GPU

8GB 統一記憶體／256GB SSD 儲存

原價：$7799

學生價：$6999

（折扣$750＋送AirPods 2）

今年Apple Back to School優惠仍然付送AirPods 2。

M2 MacBook Air 與M2 MacBook Pro最大的分別在於TouchBar（陳葦慈 攝）

M2 MacBook Air ／Pro 2022、M1 MacBook Air 實測三機規格對比及評分👇👇

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M1 VS M2 MacBook Air

可以看到整體跑分M2 MacBook Air／Pro都比M1舊版性能提升至少2-3成以上，尤其GPU圖像處理的有近50%提升以及加入了4K／8K ProRes編碼，如多媒體製作時輸出影片會更快手。如budget許可，當然是以M2 MacBook Air為優先選擇。

相對地，雖然論性能都比上代M1高出不少，但其實M1 MacBook Air性能已經十分出眾，如只是一般文書及只會製作一些簡單影片的用家／學生，如想慳錢，$6999的M1 MacBook Air仍然是不錯的選擇（如將全新AirPods 2放出仍可獲取$7-800），計落只需6千餘元便可以購入MacBook Air，性價比十分高的選擇。不過，大家要留意M1 MacBook Air仍未對應快速充電功能，而M2 MacBook Air及MacBook Pro只需連上67W以上的火牛，便可以最快30分鐘充50%電量。

M2 MacBook Air VS M2 MacBook Pro

相對地同樣是M2的MacBook Air及MacBook Pro比較，因為兩者都是M2晶片（而且MacBook Air的M2並非閹割版本） ，因此可以看到跑分效能兩部機不相伯仲。兩者最大的分別除了是外表設計外，便是Pro版仍保留了TouchBar設計，而且Pro版更內置風扇散熱，以及續航力稍長一點，這對於長時間需要高效能工作的用家，或許Pro會較適合。不過M2 MacBook Pro不單機身外表設計沒變，屏幕等硬件都沒有升級，價錢與MacBook Air相若下，除非真的很需要續航力較長的電腦，還是建購買M2 MacBook Air更好。

👇👇即睇新版M2 MacBook Air機身細節👇👇

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M2 MacBook Air 屏幕比上代MBA更大更亮麗（陳葦慈 攝）

總結

M1 MacBook Air、M2 MacBook Air及Pro三款MacBook的記者選擇順位，當然首選購買新版M2 MacBook Air，不單外表靚仔，性能亦直逼MacBook Pro，基本版售價只需八千餘元（再送AirPro 2），不錯的選擇；如果預算不多，亦不太需要長時間剪片等重度工作使用，M1 MacBook Air仍然是非常不錯的選擇，六千多的價錢，更送AirPods 2（賣出去至少仍有7-800），入門之選。同樣預算不多，但又真的很需要長時間剪片工作使用，或許才會選擇M2 MacBook Pro吧（不過還是選擇MacBook Pro 14/16吋更好）。



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