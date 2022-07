實測M2 MacBook Air 2022 vs MacBook Pro 2022,Back to school優惠應選擇那一款好?|M2 MacBook Air 2022終於正式推出,同時Apple亦公布了今年Back to School優惠,就算買新MacBook Air可獲取折扣優惠外,更可以免費獲得AirPods 2等,絕對是最佳買Mac時機。不過各款新機之中,如何選擇?今次就為大家作新機評測同時,分析應該購買哪一款MacBook好。



今次M2 MacBook Air及M2 MacBook Pro性能上比上代M1晶片更強,在多方面跑分都取得非常不錯的分數,但究竟如何選擇好?有新買新?還是這時選擇更便宜的M1 MacBook Air好?下文為大家再作詳細分析。

M1 MacBook Air、M2 MacBook Air 2022、M2 MacBook Pro 2022(陳葦慈 攝)

M2 MacBook Air、MacBook Pro及M1 MacBook Air於Apple官網的「教育商店」價錢

M2 MacBook Air(基本版)



8 核心 CPU/8 核心 GPU

8GB 統一記憶體/256GB SSD 儲存

原價:$9499學生價:$8749(折扣$750+送AirPods 2)

M2 MacBook Air(進階版)



8 核心 CPU/10 核心 GPU

8GB 統一記憶體/512GB SSD 儲存

原價:$11899

學生價:$11149

(折扣$750+送AirPods 2)

M2 MacBook Pro(基本版)



8 核心 CPU/10 核心 GPU

8GB 統一記憶體/256GB SSD 儲存

原價:$9999

學生價:$9249

(折扣$750+送AirPods 2)

M2 MacBook Pro(進階版)



8 核心 CPU/10 核心 GPU

8GB 統一記憶體/512GB SSD 儲存

原價:$11499

學生價:$10749

(折扣$750+送AirPods 2)

M1 MacBook Air



8 核心 CPU/7 核心 GPU

8GB 統一記憶體/256GB SSD 儲存

原價:$7799

學生價:$6999

(折扣$750+送AirPods 2)

今年Apple Back to School優惠仍然付送AirPods 2。

M2 MacBook Air 與M2 MacBook Pro最大的分別在於TouchBar(陳葦慈 攝)

M2 MacBook Air /Pro 2022、M1 MacBook Air 實測三機規格對比及評分👇👇

M1 VS M2 MacBook Air

可以看到整體跑分M2 MacBook Air/Pro都比M1舊版性能提升至少2-3成以上,尤其GPU圖像處理的有近50%提升以及加入了4K/8K ProRes編碼,如多媒體製作時輸出影片會更快手。如budget許可,當然是以M2 MacBook Air為優先選擇。

相對地,雖然論性能都比上代M1高出不少,但其實M1 MacBook Air性能已經十分出眾,如只是一般文書及只會製作一些簡單影片的用家/學生,如想慳錢,$6999的M1 MacBook Air仍然是不錯的選擇(如將全新AirPods 2放出仍可獲取$7-800),計落只需6千餘元便可以購入MacBook Air,性價比十分高的選擇。不過,大家要留意M1 MacBook Air仍未對應快速充電功能,而M2 MacBook Air及MacBook Pro只需連上67W以上的火牛,便可以最快30分鐘充50%電量。

M2 MacBook Air VS M2 MacBook Pro

相對地同樣是M2的MacBook Air及MacBook Pro比較,因為兩者都是M2晶片(而且MacBook Air的M2並非閹割版本) ,因此可以看到跑分效能兩部機不相伯仲。兩者最大的分別除了是外表設計外,便是Pro版仍保留了TouchBar設計,而且Pro版更內置風扇散熱,以及續航力稍長一點,這對於長時間需要高效能工作的用家,或許Pro會較適合。不過M2 MacBook Pro不單機身外表設計沒變,屏幕等硬件都沒有升級,價錢與MacBook Air相若下,除非真的很需要續航力較長的電腦,還是建購買M2 MacBook Air更好。

M2 MacBook Air 屏幕比上代MBA更大更亮麗(陳葦慈 攝)

總結

M1 MacBook Air、M2 MacBook Air及Pro三款MacBook的記者選擇順位,當然首選購買新版M2 MacBook Air,不單外表靚仔,性能亦直逼MacBook Pro,基本版售價只需八千餘元(再送AirPro 2),不錯的選擇;如果預算不多,亦不太需要長時間剪片等重度工作使用,M1 MacBook Air仍然是非常不錯的選擇,六千多的價錢,更送AirPods 2(賣出去至少仍有7-800),入門之選。同樣預算不多,但又真的很需要長時間剪片工作使用,或許才會選擇M2 MacBook Pro吧(不過還是選擇MacBook Pro 14/16吋更好)。



