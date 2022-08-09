iPhone 電量顯示｜Apple 在 8 月 9 日凌晨時份釋出了 iOS 16 的開發者試用版本 Beta 5，以往的試用版本 iOS 一向被視為新 iPhone 功能的「預言書」，今次的 iOS 16 Beta 當然亦不例外，而在今次投放的 Beta 5 當中就有幾個新功能，其中一個更是在 iPhone 上一度取消了的超實用功能？



iOS 16 Beta 5 釋出、電量百份比顯示回歸

在多年前、當 iPhone 仍然有 Home 鍵的年代，用戶可以將電量以百份比的數據形式顯示在畫面的右上角，機內的電量還有多少是一目瞭然。然而自 Apple 由 iPhone X 改用全面屏幕起，這個實用的介面功能就慘遭取消。

當時 Apple 官方的說法，是畫面頂部因為要預留位置給瀏海，因而在塞下 Wi-Fi、網絡訊號的圖示後就沒有足夠空間顯示電池餘量的數字。

在 iOS 16 Beta 5 的設定>電池中，現在又加入了電池百份比的常顯選項（圖 Media Debut）

即使用戶萬般不願，Apple 在過去幾年一直未有將電量百份比顯示功能帶回 iOS，直到今次 iOS 16 Beta 5 之上，就有試用系統的開發者發現這項功能正式回歸，一眾 iPhone 用家聞訊讚好，希望 Apple 不要再將如此好用的功能挪走了。

電池百份比的常顯選項開啟後，電池百份比數字會在原先的電池圖標內顯示 － 其實本身也不佔多少空間呀。（圖 MacRumors）

變動料與 iPhone 14 新功能有關？

雖然在 Beta 版本中出現的介面功能有可能在最後一刻取消，但 iPhone 用戶群仍然為此實用功能回歸感到相當雀躍，然而與此同時，Android 陣營方面卻傳出不少嘲笑聲音 － 事關 Android 系統幾乎自推出以來，已經有電量顯示功能，而且即使機型眾多，仍然未有被取消過。

不過言歸正傳，為何 Apple 會在取消電池百份比顯示多時之後，又從新將此介面功能加入 iOS 16 之中？

有評論就認為此與 iPhone 14 系列傳聞中的新功能有關。在此前的流出當中，有不少證據顯示今代 iPhone 14 系列終於引入 Always-On Display （常顯屏幕）功能，此功能本身就是以顯示簡單資訊為主，如果可以加入電量百份比資訊，iPhone 用戶就能在不解鎖的情況下知曉手機的電量狀態，除了更為方便、對手機續航力亦有莫大助益。

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