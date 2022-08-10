電腦節 2022｜暑假展會一浪接一浪，來到暑假尾聲就到一年一度的香港電腦節啦！「香港電腦通訊節2022」將於 8 月 19～22日於灣仔會展舉行，一如既往不同的品牌、參展商都會在屆時推出會場限定優惠，另外主辦方亦再次發放多達 300 萬的現金消費券，以及夥拍展商推出價錢極吸引的「激安」優惠。



300 萬現金券人人有份

一如去年，今年「香港電腦通訊節2022」大會繼續推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，總值與去年同樣是 300 萬元。

2 大方法門票即減＄10

電腦節入場券價格為＄35，但其實只要兩大方法，就可以得到＄10 折扣、而且更節省買票的時間👇👇👇

方法一、《香港01》App

由即日起，市民可預先下載「香港01」App，到大會網上售票平台「01空間」即可享優惠價$25（原價$35）購買門券換領證。持證人士可經會場內指定通道換領門票及幸運卡乙張，有機會獲得高達$500的現金券，同時減省排隊購票時間，一舉兩得。購票頁面：https://bit.ly/3yFq3mi

方法二、《電腦節club》App

下載成為《電腦節club》App 會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減$10，只需優惠價$25購票。

唔使排隊！激安大購賞 20+ 件超筍貨

以往電腦節因為有大量優惠產品，都會引來市民通宵提早排隊爭頭位入場，但由去年起，主辦方因應疫情關係就決定將排隊改為抽籤形式的「激安大購賞」活動。

即日起至8月15日期間，到電腦節腦站（www.hkccf-expo.com），即可免費登記參與抽籤。參加者必須以實名登記，15日中午 12 時截止，大會將隨機抽出 300 個名額。中籤者可於電腦節首日參與「激安大購賞」活動，以及額外獲得 $100 現金劵，並可獲頭籌優先進場。

只要 300 名持籌人士於中午12時前買夠$300，帶同產品及收據到大會禮品換領處，即可按籌號先後次序排隊，購買心儀產品。在「激安大購賞」活動中可以選購的產品全部都有限量，但相對地減價幅度都相當吸引，目前主辦方公布的部份產品就包括有👇👇👇

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古天樂都會去電腦節？

今屆電腦節除了有電腦產品的銷售攤位之外，其中A02更被 OneCool Collective 租下，用以宣傳古天樂主演的港產科幻電影《明日戰記》，屆時除了有《明日戰記》的模型、NFT 展出之外，古天樂本人據悉亦會在 8 月 19 日出席宣傳。