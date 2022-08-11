Disney+加價｜迪士尼旗下的影片串流服務 Disney+ 剛剛公布最新一季的財政報告，在報告中提到 Disney+ 的訂戶人數突破 2.21 億，首次追過了串流界的前輩 Netflix，成為串流影片服務的 No.1。但一眾 Disney+ 擁躉先不要覺得太過高興，因為 Disney+ 稱王的下一步，就是「加價」。



串流客戶此消彼長、Disney+ 首贏 Netflix 成串流一哥

在過去一季，Disney+ 據報增加了 800 萬訂戶，而同一時間，Netflix 方面則錄得了史上首次的訂戶數量下跌，此消彼長之下，Disney+ 在總訂戶人數之上首次超越了 Netflix。

Netflix 在上季度錄得了史上首次的訂戶數量下跌（圖 Statista）

然而訂戶人數升幅並未能停止 Disney+ 所在的直面消費者分支錄得盈利、甚至比去年同期虧損更多。據迪士尼方面所講，開發及購買 Disney+ 以及 ESPN+ 新節目的成本，在過去一年持續上升，導致平台收入未能相抵。

Disney+ 計劃加價 38％、美國年內實行

而為了盡快止蝕，Disney+ 就決定向用戶開刀。在財報公開後不久，Disney+ 正式宣布了美國市場方面的收費重整計劃，由 12 月 8 日起，如果要讓目前服務「保持不變」、即無廣告點播 Disney+ 內的所有影片內容的話，用戶需要訂閱較貴價的「高級（Premium）」方案，月費價格就會由原先的 ＄7.99 美元提升至＄10.99 美元，升幅約為 38％。

而如果想繼續保留在現價、亦即＄7.99 美元的價位繼續享受 Disney+ 的串流服務，也並非沒有辦法，Disney+ 在 12 月 8 日加價的同時，亦會推出相對平價、但帶有廣告的「基本（Basic）」平價 Plan，而該月費價格就會是＄7.99 美元。

Disney+ 新收費方案會分為 Basic 及 Premium （圖 Disney）

香港方面會否跟隨？

今年 11 月正是 Disney+ 登陸香港的一周年（圖 Disney+）

今次的加價計劃只限於美國方面的 Disney+ 用戶，而在香港的官方網站，香港用戶的月費支出暫時仍得以保持在＄73，暫時未知 Disney+ 會否將香港與美國「一視同仁」；但根據慣例，Disney+ 往往會在各市場慶祝上線周年慶的時間宣布加價，而今年 11 月正是 Disney+ 登陸香港的一周年，屆時相信香港方面的 Disney+ 收費都會出現調整。