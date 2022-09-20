iPhone 二手買賣｜Apple iPhone 14 系列今年提早開售，今世代未算大更新，但整體功能還是相當實用，或能吸引不少 iPhone 老用家換機。

因為 Apple iPhone 系列機種特別保值，每逢新一代 iPhone 推出，不少舊代用戶都會想在手上型號未跌價之前放售，再補錢換新機，是以近月的二手手機買賣特別活躍，不過手機買賣其實都有不少需要注意的地方，一個不留神還可能被騙、致機財兩失！



二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。

對於買家而言，最重要的當然就是仔細檢查清楚手機使用狀況，以免在交易後才發現問題，屆時賣家卻已經拿錢消失無蹤。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買方 5 點注意事項👇👇👇

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至於賣家方面，不要以為放下手機就可以拿錢走人，其實售賣手機者最好也協助一下買方測試手機功能，讓交易可以更快地完成；與此同時，香港近來屢次出現「入數黨」、「假支票黨」等等訛騙手段，在二手手機交易時十分常見，各位更要打醒精神以免受騙。

👇👇👇按圖看二手手機交易賣方 3 點注意事項👇👇👇