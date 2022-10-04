小米Xiaomi 12T系列2億像素手機｜小米手機近年雖然以多產為主，然而傳統旗艦系列 － 小米手機的新作依然是以半年一升級的規律發表新作，而繼年頭的 Xiaomi 12 系列推出之後，今日（10 月 4 日）小米就發表了此機的「加強版」Xiaomi 12T 系列。



Xiaomi 12T Pro、品牌首見 2 億像素鏡頭

近年每臨近年尾，小米都會推出「T」系加強版小米手機，其中的高階版會加入「Pro」的型號後綴，並會再加上一、兩項市場罕見的創新功能，而今代小米 Xiaomi 12T Pro 除了將處理晶片升級至 Qualcomm S8+ Gen1 之外，又依然在相機鏡頭及屏幕上大做文章。

在相機鏡頭方面，Xiaomi 12T Pro 就首次採用了 1/1.22” 大尺寸的 2 億像素 CMOS，利用 16 合 1 Pixel Binning 方式輸出 1250 萬像素的相片，大大提升手機拍攝時的進光量、加快快門速度，有助提升手機散景效果，以及夜拍質素等等，另外高像素 CMOS 亦支援了原生的 2 倍無損變焦。

Xiaomi 12T 全系列兩機的屏幕則為新一代的高清 AMOLED 屏幕，小米方面稱之為「CrystalRes」屏幕，其解像度 2712x1220，像素密度 446ppi，比 1080p 屏幕高清，但對比市場上的頂尖屏幕更省電，據講可以在清晰度與耗電量方面取得更好平衡。

Xiaomi 12T 更高性價比的旗艦

至於基本版的 Xiaomi 12T，則以較親民的售價帶來高階配置為主，其除了與 12T Pro 的外型設計極為相似，規格上兩者相同的就只有 CrystalRes 超高清屏幕、以及支援 120W 快速充電的 5000mAh 電池。

至於其他的規格就未有如 12T Pro 的「頂級」，但仍然屬於市場的前沿位置，內置的處理晶片為 MediaTek 出品之 Dimensity 8100 Ultra，而相機主鏡頭方面，則為小米在過去年多已經用慣用熟的 1.08 億像素感光元件。

Xiaomi 12T 系列售價及上市詳情

Xiaomi 12T 系列在發表的同時亦公布了歐洲售價，分別為：

Xiaomi 12T 售價：599歐羅（折合港幣約為 $4620）

Xiaomi 12T Pro 售價：749歐羅（折合港幣約為 $5780）

據消息指，小米 Xiaomi 12T 及 12T Pro 兩機將會在香港上市，但港版定價及上市日期將有待小米香港的進一步發布。