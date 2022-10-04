小米電視、平板｜小米近年除了手機出品賣出好成績，旗下其他 AIoT 的智能出品都十分受歡迎。在剛舉行的新品發布會中，小米除了帶來 Xiaomi 12T 系列的新機之外，同時亦發布了幾樣國際市場將會登場的新品，其中就包括有不少香港用家都十分關注的小米電視以及平板。



小米平價 QLED 智能電視、Xiaomi TV Q2 系列

是次發表的新智能電視 Xiaomi TV Q2 系列，在技術上其實沒有甚麼突破，說穿了就是小米在更低的價位上售賣其他廠牌近年已賣慣賣熟的 QLED 智能電視，且標榜採用金屬框架以及加入 Google TV 智能系統。

在影音實力方面，Xiaomi TV Q2 系列採用 4K 解像度、60Hz 更新率的 QLED 屏幕面板、支援 Dolby Vision IQ 輸出，音效方面則配置了 30W 立體聲喇叭輸出、支援 Dolby Atmos 全境聲。

Xiaomi TV Q2 系列的最大賣點在於價錢方面，三個尺寸的歐洲售價分別為：

－Xiaomi TV Q2 50”：售價 599 歐羅（折合港幣約＄4600）

－Xiaomi TV Q2 55”：售價 699 歐羅（折合港幣約＄5400）

－Xiaomi TV Q2 65”：售價 899 歐羅（折合港幣約＄6900）

大屏幕娛樂平板、Redmi Pad

近年 Android 平板市場乘勢而起，小米上年度的 Xiaomi Pad 5 系列更是大受歡迎，小米就趁 2022 年尾的發布會帶來另一平板新作 Redmi Pad。

既然是冠以「Redmi」的名號，Redmi Pad 當然就是以平價為優先，故在規格配置上未必及得上 Xiaomi Pad 5 系列，但仍然不算失禮。其內置處理晶片為中階的 MediaTek Helio G99，屏幕方面則為 10.6” 的 LCD，雖然更新率只有 90Hz ，但如果只是用於一般的娛樂用途絕對足夠了。

Redmi Pad 作為影音平板方面的強處在於內置了支援 Dolby Atmos 的四喇叭，另外內置了 8000mAh 大電池，要用來睇一整天電影都綽綽有餘。

除了影音輸出的能力之外，Redmi Pad 的售價相當吸引，歐洲售價以歐羅起跳，換言之即約港幣＄2200 左右就有交易，但與小米電視一樣，Redmi Pad 會否在香港推出、又會在何時上市，就需要等小米香港的進一步消息。