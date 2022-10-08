日本開關｜租Wi-Fi蛋定買SIM卡／漫遊？3大外遊上網方法優劣分析

日本開關外遊｜香港政府早前宣布「0+3」入境免酒店隔離，熱愛旅遊的香港人終於可以到國外一散兩年多以來的鬱悶，適逢日本方面都宣布自由行解禁，更是激起了港人的「回鄉」熱潮。



到外地遊玩，在吃喝玩樂之餘，上網查資料、打卡都是必做，故在外遊的前期準備時，不少人會考慮出外時的上網安排，但因應預算與方便程度不同，各人心目中的最佳方案都有所偏差。

網民激辯外遊上網方法：租 Wi-Fi 蛋還是買 SIM？

事源因為近日多國開關，有網民準備未來外遊，其首選的上網方法為租借流動Wi-Fi路由器、亦即俗稱的「Wi-Fi 蛋」，而在進行調查時發現不少租借 Wi-Fi 蛋的公司因為疫情的關係而倒閉或退出市場，故在討論區開帖詢問意見。

豈料網民對於 Wi-Fi 蛋的負評甚多，結果討論的絕大多數內容都是將這個外遊上網方法貶得一文不值，不少人認為 Wi-Fi 蛋之外有更高效的方法，例如漫遊日費或是另購外遊專用的 SIM 卡等等。

三大外遊上網方法優劣比併

究竟 Wi-Fi 蛋是否如網民批評般不濟？《香港01》科技玩物記者就嘗試從各方法的價錢、特性著手，與各位分析一下不同外遊上網方法的優劣。

01【租借 Wi-Fi 蛋】

首先講講 Wi-Fi 蛋，它的優點相當明顯，由於它就是一部流動的 Wi-Fi 路由器，其實相當適合一團人一同行動時提供上網訊號之用，簡單而言就是一人租借、多人受惠，價錢以人均計算自然十分便宜。

然而 Wi-Fi 蛋始終是借來之物，需要定時、定點借還，悄一不慎又會被罰多一日的租借費，是此上網方法的最不方便之處；另外，亦有網民提到 Wi-Fi 蛋的確是適合一團人使用，然而外遊時總可能會走失／分散，屆時失去連線的同伴就等同失去聯絡，結果可能引發更大的麻煩，甚至引起朋友之間的爭吵。

02【漫遊日費】

目前在不同電訊商的一般手機月費 Plan，都會提供不同的漫遊日費，或是多日的漫遊上網通行證選擇，只需要經簡單的短訊開通，用戶在外地就可以用同一 SIM 卡上網，連換卡的功夫都省去。

只不過漫遊日費的價錢亦是眾多方法中最貴的，另外有不少附加條款需要留意，例如能否用於網絡共享，而最令人困擾的，莫過於漫遊日費的結算時間不少是以香港時間為準，有時為了上機前短短數小時的網絡連接，卻不得已要另外續費多24小時，感覺上有點不太值得。

03【另購 SIM 卡】

另一被受推崇的方法，就是另外購買 SIM 卡使用，這類型的旅遊 SIM 卡一般在＄100 以內就可以支援一個7日旅程的上網需要，算是幾個方法中最便宜的。

雖然平價，但隨之而來的功夫都不少，由於這類型的旅遊 SIM 並非隨處可見，而且種類繁多，在出發前可能需要一定時間作格價／比較才能找到心水產品；另一方面，部份 SIM 卡亦需要在到埗後進行若干設定方能啟用，對於不諳科技操作的新手而言可能會感到麻煩。