小米 Redmi Note 12 新品發布｜步入年尾，一般手機廠商理應已經將旗艦系列手機發布完，專心應付消費季度的營銷，然而奉行機海戰術的小米就一於少理，在今日較早舉行了 Redmi 系列的新品發布會，其中作為主角的就有新手機 Redmi Note 12 系列，而且一出就是四部新機。



Redmi Note 12 Pro 系列主題：「影像覺醒」

今代 Redmi Note 12 系列具備兩部「高配版」，即為 Redmi Note 12 Pro 以及 Pro+，兩機皆採用全球首發的 MediaTek Dimensity 1080，運算能力與早年的 Qualcomm S870 類近，放諸目前市場亦份屬中高階之流，不過處理能力並非今次 Redmi Note 12 Pro 及 Pro+ 的重點。

小米方面強調今次 Redmi Note 12 Pro 系列的主題為「影像覺醒」，明顯是要將重心放在影像拍攝之上。

Redmi Note 12 Pro 及 Pro+ 兩機除了擁有旗艦級的拍攝鏡頭硬件之外，還加入了相當玩味的菲林玩法，根據真實生產過的菲林調製出獨特的濾鏡，另外加入菲林邊框，令 Redmi Note 12 Pro 手機可以拍出帶「復古味」的相片👇👇👇

Redmi Note 12 Pro、高階拍攝下放平價機

回到兩機的硬件規格之上，Redmi Note 12 Pro 採用了多數出現在旗艦機配置中的 OLED 屏幕，同時主鏡頭採用了過去一年被受好評的 5000 萬像素 Sony IMX766 CMOS、更配置了 OIS 光學防手震，在同價位機中的確罕見。

在中高階處理力配以高階拍攝硬件的前提下，Redmi Note 12 Pro 的售價可以定於人民幣 ¥1,699，即使是 8+256 記憶體版本都不過是¥1,899、換算為港幣即約＄2060，的確相當有吸引力。

Redmi Note 12 Pro+、首見大尺寸 2 億像素 CMOS

對比本身已經有不小尺寸的 IMX766，Redmi Note 12 Pro+ 的 Samsung HPX 在面積上更大 24％（圖 小米）

而更高階的 Redmi Note 12 Pro+，就在 12 Pro 的硬件基礎之上，將主鏡頭內的 CMOS 轉成市場首見的 Samsung ISOCELL HPX，其為一枚 2 億像素感光元件，本身尺寸已大達 1/1.4” ，透過 16 合一的 Pixel Binning 技術，更可以 2.24μm 的大像素進行拍攝，大大提升相片的銳利度及進光量，在夜景時尤其可以發揮其高強的拍攝能力👇👇👇

雖然 Redmi Note 12 Pro+ 擁有市場首發的拍攝硬件，但其在價格方面都仍然離不開 Redmi 系列的低價定位，其以¥2,099 起的價錢開售、換算港幣即約＄2300 左右，一樣非常吸引。

Redmi Note 12 探索版 － 210W 快充、9分鐘充滿

今次的新品發布會上，在高階的 Redmi Note 12 Pro+ 之上，還有一部帶有實驗性質的更高階的機種 － Redmi Note 12 探索版。

Redmi Note 12 探索版的主要規格，包括處理器、拍攝鏡頭等都與 Redmi Note 12 Pro+ 一樣，但在充電輸入水平上就提升至市場首見的 210W，據小米所講在 9 分鐘內就可以充滿 4300mAh 大電。

Redmi Note 12 － OLED 屏幕千元機

雖然是系列的「標準版」，但小米方面還是將 Redmi Note 12 放到最後才公布，事關其在技術上沒有重大突破，但就回歸到 Redmi 手機系列的原點 － 性價比。

Redmi Note 12 內置的晶片為 Qualcomm Snapdragon 4 Gen1，運算力相當入門，主要賣點在於在千元機的身上首次加入 120Hz 的 Samsung OLED 屏幕，而定價方面則為 1199 人民幣起，的確相當平價。

與多年來的內地版本 Redmi Note 系列一樣，是次發布的小米 Redmi Note 12 系列四部機種非常大機會為中國內地市場限定；但香港用家除了用水貨渠道入手之外，小米或有望在未來一段時間以 POCO 品牌推出「轉生」的國際版本，屆時發售的就會是有 Google Play 又有保養的行貨產品，各位有興趣不妨繼續留意。