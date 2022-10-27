Redmi 電視、投影機｜小米今日舉行的新品發布會當中，除了最主要的 Redmi Note 12 系列手機之外，同樣有其他影音產品發布，而其中性價比高得不能忽視的，還有 Redmi 系列的電視以及投影機！



Redmi 電視 X86、5000 人民幣內可買到的巨屏電視

目前主流的電視尺寸，一直離不開 30"~60" 的範圍，其中一個原因就是因為屏幕越大，電視的售價也會呈指數級增長，然而近年小米出品的電視就越出越大、且越賣越平，來到標榜平價的 Redmi 品牌之下，今次竟然還推出了一部只售 4999 人民幣、即不足港幣＄5500 的 86" 巨屏電視 Redmi X86。

Redmi X86 的屏幕不單止大，而且邊框十分窄小，擁有 4K 高清解像度以及 10 億色顯示、MEMC 運動補償等高階功能，小米方面強調其雖然大，但一樣可以升降機搬運，且十分適合在 3.5m 的中型家居客廳中提供觀影體驗。

千元人民幣 Redmi 投影機

除了巨屏電視可以提供大屏幕的體驗，投影機算是較為平民化的方案，而在今日的新品陣容中，小米就帶來了兩部千元人民幣級別的投影機，分別為「小米投影儀」以及「小米投影儀 Pro」。

小米投影儀是兩機中較為平價的型號，價格為999人民幣起，支援 1080p 解像度、光度達 150ANSI，內置的智能系統可以帶來自動垂直校正角度等實用功能，另外其採用特制的密封光機，據說可以減少入塵、噪音，同時延長使用壽命。

而較高階的小米投影儀 Pro 則以 1299 人民幣起，主要的投影光硬件與基本版一樣，但就支援自動對焦、全向角度校準等等功能。

與今次發布的 Redmi Note 12 系列手機一樣，小米這批電視機、投影機暫時仍是中國內地限定，香港用家要入手只能靠水貨，但相信較為容易染指的仍然只有投影機，巨屏電視機即使能買，運送來香港還是有極大的破損風險。