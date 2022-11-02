慳電貼士｜入冬後不用開冷氣、電費大幅減少，但原來大部份人家中都有「9大待機食電怪」，一年四季都在白白吃掉你荷包中的銀紙、更浪費地球資源！facebook page「台電電力粉絲團」以及美國自然資源保護委員會（NRDC），分別向網民點出家中「9大嘥電鬼」，還傳授2招看似簡單但有用的「秘技」，跟住做每個月都慳電費！



常以有趣的meme圖，輕鬆傳授慳電貼士的facebook page「台電電力粉絲團」，在萬聖節以捉鬼為主題，發文指「仔細巡視一下家裡環境，揪出默默待機吃電的小鬼們」；美國自然資源保護委員會（NRDC）近日公布數據，列出家中 5 大「電力吸血鬼」（Energy vampires），即使沒有開機都會一直耗電，而且發現平均每年會消耗家庭用電總量的23％。

1）關機還會亮紅燈的電視

你是否跟記者一樣，已習慣睇新聞、追劇集都已改用iPad或電腦，絕少開電視？那你快去看看電視上是否有粒小紅燈，那代表電視其實仍然通電，每一秒都在浪費電力閒置待機。

1）關機還會亮紅燈的電視

2）有溫度顯示的冷氣

入冬後冷氣應該就不會再開吧，但按一下遙控器就會開動、又或是機身上有溫度顯示的冷氣機，在閒置時一樣在食電。

2）有溫度顯示的冷氣

3）有時間顯示的音響

如果跟爸媽長輩住，可能家中都會有些巨型的HiFi音響，上面長期亮著一個電子跳子鐘。

4）可用遙控器來開跟關的家電

任何一按遙控器就可以開關的小家電，比如有remote的風扇。

4）可用遙控器來開跟關的家電

5）環迴立體聲音響

看電影聽DTS、Dolby Atoms才會開動的環迴立體聲音響，或是Soundbar設備，根據美國自然資源保護委員會的數據，單是插上電源在閒置備用，一年就會浪費10美元（約$78）電費。

6）微波爐上的電子鐘

微波爐很多人都有，但每日頂多用幾分鐘，很多人都沒有拔掉電源，原來一年埋單計數，也會浪費不少電力。

6）微波爐上的電子鐘

7）叉電器

將手機駁火牛充電充過夜，本身已經是很錯的做法。如果你用完叉電器由它駁在拖板上／插在電掣上，雖然是很方便，但手機和手提電腦叉電器每一秒都在耗電，小數怕長計其實浪費不少電力。

8）桌上電腦

你有沒有發現，有些桌上電腦就算關了機，USB仍然可以充電？這代表它的火牛其實仍然在低功耗運作，再加上Router、電腦小喇叭，這些閒置電腦產品，單是駁在拖板上，閒置一年都會使你30美元電費（約$235）。

9）家用遊戲機

PS4﹑PS5﹑Xbox等家用遊戲主機，就算整天沒有開機，閒置一天待機的耗電量，竟足以為手機叉電兩次。

9）家用遊戲機

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台電傳授的2招秘技，其實一字咁淺：

第一招：拔除插頭，將長時間不使用的季節性電器如冷氣機、電扇，在換季時拔除插頭收好。第二招是使用有獨立開關的電掣及拖板，如機上盒、音響，在不使用時可獨立關電，不用少少掉電線。但當然，有些家電、gadget是需要長期備用去保留設定，那一部電器可以做這一步省電，就要用家自行判斷。

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