卡塔爾世界盃2022，8個球場特設20000支高清監控鏡頭，AI偵測球迷樣貌防暴動｜卡塔爾世界盃2022即將舉行，最近有消息指8個球場中將會設置多達20000個高清監控鏡頭，以AI人工智能監控會場中入場的球迷。



今年卡塔爾主辦的世界盃2022是非不斷，最近外媒掀示了8個會場中將會設置多達20000個高清監控鏡頭，成為歷來受到最嚴密監視的大型比賽賽事。

世界盃中央監控系統（圖片來源：The Telegraph）

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官方指當入場的球迷都會受到監控，利用AI人工智能來分析所有入場的球迷樣子表情，從而分析判斷球迷是否生氣及會否有機會製造騷亂。而且這些鏡頭非常高清，可以放大及識別每個球場中每一個位置上的每一位觀眾。而且為了今次世界盃特設中央監控系統，可以遙距控制8個比賽場館，當發現現場有球迷發發生異樣，便可以通知當地位置的保安人員及時制止任何麻煩。另外，此系統亦可以遙距控制不同場內空調、門鎖開關、人群流量監察及場內逗留人數等。官方稱希望利用此系統防範像2020年歐洲國家盃決賽發生的球場入侵事件，以及早前歐聯決賽球迷騷亂事件等。

卡塔爾世界盃首席技術官 Niyas Abdulrahiman 解釋整個AI監控系統只是為了球迷安全。（The Telegraph）

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如此嚴密的監控系統，會否引起球迷的私隱問題？官方指有關資料只會在系統儲存120日，並相信嚴密監視人群流動及潛在危機管理才是最優先，完全是以安全為大前提，因此不會存在侵犯私隱問題。

消息來源：The Telegraph