長期用手機致病｜智能手機風氣盛行，不論男女老少，現在皆是人手一機，但可有想過如果使用手機太長時間有可能會導致身體各部份都有機會出現健康問題？近日一位內地婦人的個案就值得我們借鑒。



婦人因長玩手機手指「卡住」、嚴重可致手癱

近日陝西西安一名 49 歲李姓婦人到醫院就診，表示其左手中指反復疼痛兩個多月，有時早上起來時中指更不能伸直亦不能彎曲，跟「卡住」了一樣，往往需要外力輔助扳動一下才能活動。

治療前李姓婦人的中指經常不能屈曲或伸展（圖 西部決策）

據了解，該婦人透露平時經常做家務，近期需要依靠手機辦公，用機時間漸長後，手指關節會發出「咔噠」的響聲，甚至在左手中指關節處可以摸到一個米粒大小的硬塊，經診斷，醫生判斷婦人為中指屈肌腱腱鞘炎，通過治療，李阿姨中指疼痛以及硬塊等症狀都已基本消失。

腱鞘炎症狀可以發生在不同關節（圖 西部決策）

醫生指出，長時間使用手機，需要用手指頭不停地在屏幕上滑動，這就會讓手指頭常常彎曲，若經常重覆此動作，手指處的血液流通就很容易出現問題，形成手指的「腱鞘囊腫」。此外，這還可能對手指的關節軟骨造成損傷，使其未能有效卸除外力。最嚴重的情況就是直接傷害到手指神經，導致手癱。

拿手機姿勢不良可致手部、頸部出現問題

由於我們每日使用手機的時間非常長，一些微小的不良手勢和習慣都有可能衍生更嚴重的後遺症。

根據外媒《哈芬登郵報》報導，許多人慣性將小指頭支撐手機重量，中指、無名指放在機身後面，大拇指則滑動螢幕，在使用智慧型手機或是平板時，小指頭和拇指往往是最受影響的指頭。英國特許物理治療學會成員隆巴德（Ben Lombard）表示，若長時間維持這樣的手勢，會壓迫神經，造成手腕、手臂的不適👇👇👇

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除了要注意滑手機的手勢以外，隆巴德提醒，當人們站立時，頭部會俯視手機螢幕，導致加重頸椎負擔，甚至躺著用手機會讓脖子長期處於伸展狀態，同樣會壓迫到頸部神經。隆巴德說，其實沒有「最佳拿手機姿勢」，他建議，可以使用螢幕更大的電腦、電視，或是減少使用手機的時間。