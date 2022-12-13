安心出行、黃碼取消｜今日（12月13日）香港行政長官李家超正式宣布明日（12月14日）正式取消使用安心出行出入指定場所，而且更會將黃碼取消。不過，指家處所仍然需要使用疫苗通行證，究竟如何可以刪安心出行，而又用到疫苗通行證呢？其實Apple Wallet、iPhone都可以儲存針卡，以及不需要安心出行都可以使用疫苗通行證。



今日（12月13日）香港行政長官李家超正式宣布明日（12月14日）正式取消使用安心出行出入指定場所，而且更會將黃碼取消。這代表，以後出入所有場所，都不需要掃安心出行，而且抵港人士、密切接觸者都不會受到黃碼限制出入場所，對不少人帶來方便。不過紅碼仍然保留（COVID-19確診者），進出食肆等指定場所仍需要出示疫苗通行證（藍碼才可通行）。

其實，大家不想用安心出行app，仍有其他方法出示疫苗通行證，而且iPhone用家更可以將針卡儲存在iPhone／Apple Watch內的Apple Wallet，有需要時可以直接掃碼。究竟可以如何做？

1. 免安心出行用疫苗通行證

其實除了安心出行外，如果大家已安裝了「智方便」或「醫健通」，都可以直接於2個app內，直接展示「疫苗通行證」，那進出場所都可以直接掃code進入。

2. 用iPhone／Apple Watch的Wallet 儲存針卡

根據政府資料顯示，除了以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」app顯示的本地疫苗接種紀錄二維碼外，亦可以利用本地疫苗接種紀錄當作疫苗通行證之用。其實有方法，iPhone／Apple Watch用家可以直接將針卡儲存在Wallet之內，直接使用。

👇針卡儲存在Apple Wallet步驟👇

+ 2

1. 打開「智方便」app

2.1. 進入內選擇「2019冠狀病毒電子疫苗接種及檢測記錄系統」

2.2. 開啟及確定後進入政府指定網站

2.3. 選擇第一項「電子針卡」

3.1. 便可以顯示出用家的針卡狀態及資料，滾至頁面最下方，點按「加入Apple Wallet」

3.2. 「允許」加入銀包票證

3.3. 成功加入「針卡」於iPhone、Apple Watch的銀包Wallet之內