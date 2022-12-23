日本郵寄回港｜在香港閉關三年，還遇著日圓低水，去日本旅行又怎能不血拼一番？但相信不少人與記者一樣，買著買著、去到旅程中途已經發覺行李空間根本不敷應用，難道要再另外花一筆向航空公司購買額外的行李限額？



其實多年來不少遊日達人都建議大家將多出來的大型手信、戰利品以郵寄方式運返香港，近年隨著技術進步，從日本郵寄包裹的成本不但有所下調，手續上亦簡化不少，今次《香港01》科技玩物記者更實試了日本當地最新的電子運單填寫服務，可謂各日文苦手的福音！

公仔、模型最浪費位置，藥妝就多液體又重，郵寄回港就好（蔡浩騰 攝）

EMS、空郵的抉擇

從日本將包裹運送回香港，基本上有 4 個方式，由最快到最慢分別為：

－快速郵件服務（EMS）、需時約 2 天

－空郵（Airmail）、需時約 6 天

－經濟空郵（SAL）、需時約 2 星期

－水陸路（Surface Mail）、需時約 3 星期

除了送遞時間以及收費不同之外，EMS 跟空郵在其他方面完全一樣，簡單而言就是 － 要快，就用 EMS（圖 日本郵政）

基本上越快送到的郵寄方法，價錢就越高，用 EMS 運送包裹會是收費最貴，但隨時可以在回港翌日就收貨；但如果只是運送不急用的手信或大件的玩具模型，利用空郵方法可用較低的價額（約便宜 1000 日圓）進行運送，且一樣提供追蹤服務，亦不失為一個好用方法。

至於 SAL 及水陸路運送的方法，雖然價格更便宜，但不單運送時間長，且在運送中途可能出現大量的變數（例如 SAL 就需要用到國際航班的剩餘位置運送，寄失機會大大提高），記者自己就不太建議使用。

在日本郵政局的官網（www.post.japanpost.jp）上可以進入查詢郵寄價格的頁面（紅圈示）

在日本郵政局的官網（www.post.japanpost.jp）上可以進入查詢郵寄價格的頁面，只要輸入重量及發送的縣市，就會自動計算所需要的郵費，以下為大家示範了不同重量的資料👇👇👇

簡單 6 步寄日本包裹回港、新方法難度大減

【1】尋找就近郵局

寄件的第一步，當然就是尋找自己酒店附近的日本郵局，雖然各分局的地址在日本郵局的官方網站都會詳細列明，但最直接的方法仍然是打開 Google Maps，輸入「Post Office」作搜尋，之後就可以選定就近的郵局。

【2】購買紙箱

用戶可以自行以紙箱進行郵寄，然而需要遵守長、寬、高的相關規定（包裹圍長+包裹最長處不能超過 4.5m），如果不清楚有關的量度方法，到郵局內購買紙箱是最直接的方法。

郵局內多會有不同大小的紙箱提供，最大的一個收費¥380（即約＄22 港幣），用來放手信、模型等基本夠用，記者就是用這一款（蔡浩騰 攝）

【3】上網填寫運單

日本郵政官網可是講明如果還用手寫運單，郵局可能會不受理投遞（蔡浩騰 攝）

將紙箱帶回住處、進行簡單包裝之後，就要填寫運單，這裡從前是不少人打退堂鼓的一步，事關手寫表格有可能會填漏、填錯，日本方面的職員又難以用英文溝通，最終可能導致投寄失敗。

然而由 2021 年起，日本郵政就推出了全新的 Yu-Pri 服務，用戶可以先到日本郵政的專用網頁上填寫好絕大部份郵寄資料，完成後網頁會提供一個 QR Code，到時只需要到郵局列印、再交予職員貼上即可。

Yu-Pri 專用頁面（電腦瀏覽器用）

Yu-Pri 專用頁面（手機瀏覽器用）

【4】到郵局投遞

用此掃描已收到的 QR Code 即可列印運單

以 Yu-Pri 完成填寫資料後，到郵局列印運單，在投寄時可能需要另外手寫補上資料（例如申報包裹內沒有違禁品），但整體流程非常流暢，基本上稱重、付費在 5 分鐘內已經可以完成。

【5】等侯香港郵政局通知

別以為投寄後只需要安坐家中等包裹就可以，在等待包裹運送途中，可以隨時到日本郵政的官網進行郵件追蹤（郵費包含了此服務，不用白不用嘛）。

日本郵政的官網可以輸入運單號進行郵件追蹤

另外由於是空郵包裹的關係，不能直接做到上門郵遞，隨時麻煩郵差，又可能要等多一日，各位可以等待郵政局方面的 SMS，在包裹送到之前改到就近的郵政局收件。

【6】接收包裹

就記者自己的實測，使用空郵方式，從寄出包裹至正式收到，只需要 5 日時間，比原先預估的還要再早一天。