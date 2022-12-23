2022遊戲／電競手機｜智能手機用途甚多，不過絕大部份人除了用來與他人溝通之外，就要數娛樂用途最重要，而如果用來玩遊戲的話，其規格、配置要求就更高。

來到 2022 年尾，想買一部適合自己的遊戲用手機，究竟有甚麼需要留意？《香港01》科技玩物記者就帶來遊戲手機的選購貼士以及幾部 2022 年值得留意的手機型號。



選購遊戲手機注意這 6 點

與一般用來聯絡用的手機不同，要流暢而且長時間地運行高階手機遊戲，在屏幕、處理器甚至電量上都有額外的要求，簡單而言可以從這 6 大點出發，在選購手機時作為考慮👇👇👇

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精選 2022 年 6 部遊戲用智能手機

看完上面的選購貼士都未知道哪部手機好？記者亦在今年度推出的手機新作當中精選了 6 部不同價位的手機供大家參考👇👇👇

【高預算之選】

ASUS ROG Phone 6D Ultimate

講到電競／遊戲手機，當然就不能不提這方面的先軀 ASUS，他們每年推出的 ROG Phone 系列都勇於加入不同的新元素，今年最高階級的 ROG Phone 6D Ultimate 除了採用效能最強的 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 之外，更首次加入了機械式的「空氣動力散熱閥」，配合外置風扇可以有效地將熱量帶到機外。

Samsung Galaxy S22 Ultra

如果追求的是一部較全方位的旗艦機，又沒有肩鍵需要的話，Samsung 今年 S22 系列中的最高階型號 S22 Ultra 亦是一部不俗的遊戲用機選擇，其最大強項在於雙曲面屏幕帶來的視覺享受以及相當不俗的續航力，不過由於是年頭登場的機種，仍然採用 Qualcomm S8 Gen1 的它在熱量問題上需要額外留意。

【中價位選擇】

ASUS ROG Phone 6

如果追求的只是中上、流暢的遊戲體驗，又不需要機背屏幕的話，並不一定要向頂級機種埋手，採用 Qualcomm S8+ Gen1 的 ROG Phone 6 已經足夠有餘，而且價格上還更為親民，＄8000 以下已可入手1，如果還要更平價的話，上年推出的 ROG Phone 5 就更為抵玩，而且配置依然不失禮。

Redmagic 7s Pro

Redmagic 紅魔乃中國內地的電競手機品牌，其在下半年推出的 Redmagic 7s Pro 是今次推介名單中唯一一部只有水貨在香港出售的選擇，但在現行＄7000 以下的價格，可以買到 135W 快充（僅限中內地版，國際版則為 65W）、Qualcomm S8+ Gen1 以及 12GB RAM 的配置，的確有著不俗的性價比。

【入門價之選】

POCO F4 GT

如果要選擇更平價的遊戲手機，小米品牌今年的出品就絕對值得留意，首先在其電競類子品牌 POCO 旗下推出的 POCO F4 GT，就是其品牌在國際市場首次加入實體肩鍵的作品，雖然它的處理器為較次選的 Qualcomm S8 Gen1，但其從屏幕到音效、以至電量的表現都相當不俗，＄5000 以下它已經是十分前沿的選擇了。

Blackshark 5

另一同類型的出品，就來自小米有份投資的品牌黑鯊，今年推出的 Blackshark 5 系列中的基本款 BlackShark 5，用的是 2021 年的準旗艦處理器 Qualcomm S870，不過屏幕、音響皆屬新一代硬件，最重要是支援了高階機一樣的 120W 快充，在約＄4000 的價位可以出手了（如果不需要 120W 快充，亦可以考慮 2021 年推出的 Blackshark 4，價格更為吸引。）